¿Quién ha gastado más en moda, Meghan Markle o la reina Letizia?

9 Un guardarropa de casi medio millón de euros

Según publica el blog UFO No More -medio especializado en moda real- el ranking lo encabeza la duquesa de Sussex. El desembolso de la exactriz estadounidense en sus looks rondaría el medio millón de euros, concretamente más de 470.000 euros. Su armario se compone tanto de prendas de alta costura como de artículos low cost. Además, no han incluido el coste de su vestido de novia realizado por Givenchy, ya que fue confeccionado exclusivamente para ella y no tiene precio de venta.