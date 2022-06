La princesa Marta Luisa de Noruega se casa. Lo hará con Durek Verret, el chamán con el que lleva tres años de relación. la pareja acaba de anunciar su compromiso en sus redes sociales, compartiendo una romántica fotografía de ambos abrazados y mirándose a los ojos, mientras ella presume en su dedo de un impresionante anillo de pedida.

Así ha comunicado al mundo la princesa esta feliz noticia:

«Me siento muy feliz de anunciar que me he comprometido con el Chamán Durek, el único que hace que mi corazón lata, el único que me ve y reconoce mi más alto potencial, quien me hace reír y con quien puedo ser vulnerable. El amor trasciende y nos hace crecer. Y yo soy tan feliz de continuar creciendo con este precioso hombre».

La princesa concluye: «Gracias a todos mis amigos y familia que han permanecido firmes a nuestro lado».

El otro protagonista, Durek Verrett, también ha subido a su cuenta de Instagram la misma fotografía, acompañada de un extenso mensaje en el que declara su amor:

«¡Ella ha dicho SÍ! Cuando lo sabes, lo sabes. No hay nada mejor que tener claridad como hombre y que la mujer que está frente a ti sea la única. Estoy lleno de lágrimas de alegría de pasar el resto de mi vida con la mujer de corazón más puro, angelical, lista y poderosa que a mis ojos representa todos los niveles de una diosa«.

«Juntos como una pareja espiritual, usaremos nuestro poder para ayudar a la gente a crear un mundo basado en el amor y la aceptación. Cambiar el mundo a través de nuestro amor. El amor se expande más allá de todas las barreras y condiciones. El amor es libre y transparente. Invita al crecimiento y a la fundación. Muestra a los seres humanos que somos más que nuestros miedos, nuestro odio o nuestra condición social».

Y concluye: «La princesa Marta Luisa es el amor de mi vida. Ella ve todos los aspectos de mí, y yo veo todos los suyos. Soy un chico que quiere a una chica que también me quiere. Tengo la oportunidad de mostrar y demostrar a esta divina mujer cuánto la amo por el resto de mi vida. Soy la persona más feliz que he sido nunca».

De momento, no hay más datos sobre esa futura boda. Hace unos meses el chamán, al preguntarle un seguidor en uno de sus directos en redes sociales sobre si se casaría con la princesa, aseguraba que «a finales de año». Y además sería probable que la celebraran en California, lugar donde reside el novio y a donde la princesa se plantea mudarse definitivamente.

Marta Luisa de Noruega (50) estuvo casada anteriormente con Ari Behn, padre de sus tres hijas: las princesas Maud Angelica (19), Leah Isadora (17) y Emma Tallulah (13). El escritor, del que se había separado en 2016, se suicidó en la Navidad de 2019, dejando a su familia desolada. Durante este tiempo, el chamán Durek ha sido un firme apoyo espiritual para la princesa. La Casa Real noruega también ha emitido un comunicado dando todas sus bendiciones a esta unión.