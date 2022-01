La princesa Ingrid Alexandra de Noruega celebra hoy su 18 cumpleaños. Ante la mayoría de edad de la hija del actual heredero el príncipe Haakon, y segunda en la línea de sucesión al trono, se han publicado unos nuevos retratos suyos y también la joven ha concedido su primera entrevista pública. Una oportunidad excelente para escuchar de su voz sus propias opiniones.

Ha sido para la cadena pública noruega, NRK, donde la princesa se ha mostrado muy distendida y feliz, charlando en uno de los salones del palacio de Skaugum, residencia oficial de los príncipes herederos y sus dos hijos.

Ingrid Alexandra se define como creativa y llena de valentía e ingenuidad. También como la mejor nieta, muy cómplice de su padre (que a veces le hace el café, porque ella se levanta de mal humor por la mañana), además de una apasionada del surf y el esquí, que practica a menudo en viajes con amigos. También es una defensora del medioambiente y asegura que «come poca carne».

Otro de los detalles que han trascendido de la entrevista son sus planes de estudio en el futuro más próximo: «Tengo un plan en mente, pero cambia a menudo, así que todavía no quiero compartirlo, porque puede cambiar. Mamá quiere que me forme como médica, pero ya veremos», señala.

Para ella, cumplir los 18 no es muy diferente: «Siento que tener 18 años es bastante parecido a otros jóvenes con 18 años. No hay mucho más… Solo que puede haber más atención de los medios». Aunque es muy consciente de que ahora se fijarán más en ella, «sobre cómo comportarse y que tome mejores decisiones. Pero espero que no haya una gran diferencia respecto a cómo ha sido hasta ahora. He estado bastante protegida y espero que pueda continuar un poco más. Creo que es importante ser yo misma y tomar buenas decisiones. Si cometo un error, todavía soy joven, a pesar de que he cumplido 18 años».

El periodista también aborda el tema de las redes sociales: «No puedo tener redes sociales y limito las fotos que tomo. Quiero tener una educación relativamente normal y no estar tanto en los medios. Aunque es imposible protegerse por completo».

Ingrid Alexandra forma parte de una generación con otros ‘royals’ europeos: «Soy afortunada de tener muchos herederos de la misma edad en Europa, así que espero que alguna vez podamos colaborar unos con otros».

Al preguntarle si tiene novio, asegura: «Creo que es parte de mi vida privada, y es muy importante para mí que se quede en mi vida privada, así que no quiero contar más al respecto».

La princesa cuenta que su familia es primordial en su vida. Además de adorar a sus hermanos, Marius (fruto de una relación anterior de Mette-Marit) y el príncipe Sverre Magnus, también dice admirar a sus primas, hijas de la princesa Marta Luisa: «Algunos de mis mayores modelos a seguir son mis primas, Maud, Leah y Emma. Han pasado por algunas de las cosas más difíciles por las que creo que puede pasar alguien, y siguen siendo positivas y felices, sacando lo mejor de todas las situaciones».

De sus hermanos, apunta: «A Magnus, mi hermano pequeño, le he visto pasar de alguien tímido, a adulto. Y luego está Marius, a quien puede que siempre haya admirado por la lealtad que muestra a otras personas».

Al ser preguntada sobre si alguna vez se ha cuestionado no ser reina en el futuro, Ingrid Alexandra responde: «Me siento muy afortunada por la oportunidad que tengo y creo que puedo hacer muchas cosas con ello. Por supuesto puedes soñar y preguntarte lo diferente que habría sido tu vida. Yo también. Sin embargo, no es la vida que vivo, así que se me hace difícil imaginarme no estar en el papel que estoy. Todavía soy joven y queda mucho para que me convierta en reina, pero está en las cartas y tengo la intención de hacerlo».

Sobre la relación con su abuelo, el rey Harald, la princesa revela: «Nunca se ha sentado conmigo y me ha dirigido el camino, no he ido a ninguna escuela de reinas. Sin embargo, he aprendido mucho de él a través de todo lo que hace y las cosas sobre las que habla. En nuestro papel creo que lo más importante no es que te digan lo que hacer, sino hacerlo a tu propia manera. Siento mucho amor por Noruega». Y añade: «Creo que somos el mejor país. Tenemos todos los climas, tenemos nieve, tenemos verano. Tenemos muchas cosas buenas».

Hoy mismo, la princesa Ingrid Alexandra ha participado como observadora en el Consejo de Ministros presidido por el rey Harald y su padre, el príncipe Haakon.