Desde hace unas semanas, Charlène de Mónaco permanece ingresada en una clínica privada en Europa. Las últimas informaciones sitúan este centro médico en los Alpes Suizos donde la princesa se encuentra recuperándose de, entre otras cosas, un problema de agotamiento mental y físico que arrastra desde sus más de seis meses que tuvo que permanecer en Sudáfrica por un problema de salud, algo que ahora también le estaría afectando. Sin embargo, durante este tiempo también han salido a la luz los rumores de problemas conyugales o incluso de cirugías, algo que el príncipe Alberto de Mónaco se ha encargado de desmentir de manera categórica ambos rumores.

Charlène de Mónaco está recibiendo el apoyo de un íntimo amigo, el ex de Naomi Campbell

La situación para Charlène de Mónaco no está siendo fácil pero cuenta con el apoyo de los suyos. Eso sí, las últimas informaciones sitúan a otra persona que no es su marido como la mayor base para la princesa monegasca en su recuperación. Vladislav Doronin, un billonario ruso conocido por haber mantenido una relación sentimental con una de las modelos más emblemáticos de los 90, Naomi Campbell, se ha convertido en un chute de energía para exnadadora. Es tal la relación, que distintos periódicos europeos se han hecho eco de la misma y además confirman que han estado en contacto recientemente e incluso se han visto. El ex de la top model habría ido a visitarla a la clínica privada en la que se encuentra Charlène.

Además, los mismos medios también hablan de este acercamiento como motivo de los problemas matrimoniales que Chàrlene y el príncipe Alberto de Mónaco están atravesando. Algo que en más de una ocasión se ha encargado de desmentir el príncipe. Pero, ¿desde cuándo se ha gestado esta íntima relación? Si bien es cierto que era desconocida y nadie se había hecho eco de la amistad entre Charlene y Vladislav, en el año 2011 ambos posaron juntos (con Naomi incluida) durante una gala benéfica a favor de la lucha contra el sida que se organiza durante el Festival de Cannes. Desde entonces, nunca más se vieron juntos ni se sabía de esta estrecha relación.

La relación entre Vladislav Doronin y la top model: cinco años de amor y juicios

Hay que recordar que Vladislav Doronin y la top model Naomi Campbell mantuvieron una relación sentimental entre los años 2008 y 2013. Una relación que no llegó a buen puerto y terminó en los juzgados. Y es que el magnate inmobiliario demandó a la modelo asegurando que ella se había quedado una importante suma de dinero y pertenencias valoradas en nada más y nada menos que tres millones de dólares. Desde entonces, el billonario ruso dejó de acaparar los flashes por la prensa del corazón. Ahora, vuelve a estar en el ojo del huracán tras conocerse que es uno de los mayores apoyos de Charlène en sus momentos más bajos.