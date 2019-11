¡Gran sorpresa este miércoles con tu revista SEMANA! Esta semana, junto a tu revista preferida, podrás encontrar un especial dedicado a la Reina Letizia en clave de estilo. Un monográfico en el que te ofrecemos todos los trucos y consejos posibles para que adaptes tu estilismo al de la consorte real, sacando con ello el mejor provecho a tu fondo de armario con piezas clave que te harán sentirte como una reina. Pero no solo para tu día a día, sino también para grandes ocasiones, ahora que se acercan eventos familiares, cenas de empresa o quedadas de amigos en las que querrás triunfar sin competencia.

El especial de estilo sobre la Reina Letizia podrás encontrarlo en tu kiosco más cercano a partir de este miércoles, junto a tu revista SEMANA. Un pack de dos revistas perfecto, con el que podrás estar informada sobre los temas más exclusivos de la crónica social de nuestro país y las claves de estilo de Letizia, por tan solo 3 euros.

¿Quieres vestir como la Reina Letizia? Pues ahora lo tienes más fácil, porque desde SEMANA te recopilamos sus 200 estilismos más icónicos en los que podrás inspirarte. Eso sí, no solo es utilizar la misma falda, vestido o blusa que la consorte real, sino también saber sacarles el mejor provecho. Con este monográfico también aprenderás las 10 grandes tendencias que marcan el buen gusto de Letizia a la hora de vestir y cómo puedes adaptarlo a tu propio armario para saber lucir estas prendas como ella.

 

¿Te gusta la capa fetiche de Letizia? Tenemos buenas noticias para ti

Cuero, cuadros, estampados florales, encaje, las capas, el color rojo… todo lo que debes saber para sentirte como una reina a través de tu estilismo. Ahora bien, no todo está en la ropa, porque la Reina Letizia ha dejado claro look a look que la clave del éxito está también en los complementos. En este especial que te ofrece SEMANA a partir de este miércoles, también podrás ver las claves del maquillaje según dicte cada ocasión, qué peinados le podrás copiar para sacar mayor partido a tu estilo y las joyas con las que brillarás como una reina.