10 Una anécdota que ha pasado desapercibido

La visita oficial de la Reina Letizia a Lerma tenía como motivo principal inaugurar la nueva exposición de Las Edades del Hombre. Todo se desarrolló con normalidad según lo establecido por la estrategia de Casa Real, pero entonces Letizia quiso tener un gesto con una pareja de ancianos que se encontraba en las inmediaciones del recinto viendo su llegada.

9 El generoso gesto de la Reina Letizia

Sin mayores reparos y en un gesto que despertó la simpatía de todos, la Reina Letizia se acercó a las vallas que limitaba el espacio del público por cuestiones de seguridad. La esposa del Rey Felipe se acercó a una pareja de ancianos y es que se había percatado de que su bastón se había caído al suelo y quiso recogerlo personalmente para entregárselo a su dueña.

8 La conversación que sacó los colores de Letizia

La Reina, además de recoger el bastón caído, no tuvo reparos en charlar con la pareja de ancianos. Letizia felicitó a la vecina de 93 años por lo bien que se conservaba a tan venerable edad: “Con esa edad hay que dar las gracias ya”, le dijo Doña Letizia a su interlocutora, cuya respuesta dejó sin palabras a la soberana.

7 La edad que aparenta la Reina Letizia

El marido de la señora a la que Letizia le felicitó por su buen aspecto físico a los 93 años, no se cortó ni un pelo y le preguntó a la Reina qué edad tenía. Ella no mostró problemas en confesar que tiene 46 años, a lo que el hombre le respondió con soltura: “Yo le echaba muchos más”.

6 Letizia no sabía dónde meterse

En el vídeo mostrado por ‘Sálvame’ y que ha sido grabado con un teléfono móvil, a Letizia se le ve que no sabía muy bien qué contestar y qué hacer ante este arrebato de espontaneidad de su interlocutor. Finalmente, optó por la vía de la diplomacia, desearle la mayor de la salud del mundo y que se cuide igual de bien que hasta ahora.

5 Cuando quiso hablar con una mujer desahuciada

También desoyó las indicaciones de su equipo de seguridad. Letizia quería conocer en persona el caso de una mujer que le indicaba desde el público que había sido desahuciada. Ella se preocupó en escuchar su caso y se ofreció a hacer lo posible para que este drama dejase de suceder.

4 La niña que pidió trabajo para su madre en paro

En 2014, a Letizia le llegó una carta a Palacio de una niña de 12 años que pedía trabajo para su madre, que se encontraba en paro y no lograba encontrar un empleo. La madre de la joven trabajaba como agente local de promoción y empleo, pero había perdido su trabajo, por lo que la niña trató de intermediar para ver si Letizia podría hacer algo para que le devolviesen su empleo. Desde Casa Real tuvieron que aceptar que ellos “no podían hacer nada”.

3 El día que una mujer le pidió trabajo a Letizia

Lo que pasa en Huelva… No pasa en otro sitio JAJAJAJAJA pic.twitter.com/RTbDXkR2Qq — 𝔞𝔡𝔯𝔦𝔞𝔫 (@isnotsexy) 12 de abril de 2018

Sabiendo lo cercana que es Letizia cuando tiene ocasión de estar cerca de los ciudadanos, no es de extrañar que haya personas que se salten el protocolo y se animen a hablar directamente con la consorte. De ahí surgió una curiosa anécdota en la que una mujer se le acercó para pedirle trabajo a Doña Letizia. Curiosa, decimos, porque se ofrecía a “bailar por bulerías” en Palacio. Letizia, muy simpática, no dudó en pararse a charlar con ella.

El pasado mes de octubre, la consorte real presidió un acto con motivo del Día Mundial de la Salud Mental. Allí, el actor y escritor Damián Alcolea compartió cómo es su vida desde que a los 14 años le diagnosticaron un trastorno psíquico obsesivo: “Ya es hora. Estamos aquí y no vamos a escondernos. Vamos a ocupar nuestro lugar en la sociedad, sin pedir permiso, porque nos pertenece”, explicaba el joven, que también denunciaba haber sufrido acoso escolar por parte de sus compañeros. Letizia no pudo evitar emocionarse. Este tipo de historias le llegan bien adentro y es que ella no es ajena al sufrimiento de algunas personas.

2 La confesión más dura de la Reina Letizia

Y es que, aunque en ocasiones lo olvidemos, la Reina Letizia también sufre como cualquier persona de a pie, tiene sus preocupaciones y debilidades. Quizá en uno de estos despistes en los que nos centramos tan solo en su labor de representación de la Corona y su estilismo, nos pilló con la guardia baja y su confesión de que una persona cercana a ella había sido diagnosticada de cáncer impactó tanto: “Una persona a la que quiero mucho acaba de ser diagnosticada de un cáncer complicado. No sé si llamarla para ir al cine o dejarla tranquila, verla o no antes de la próxima sesión de quimio”, se abría Letizia el pasado mes de febrero.