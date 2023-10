La Infanta Sofía pone rumbo a Gales (aunque con inminente fecha de vuelta a España)

No sucedía desde hacía varios meses. Y es que no hemos podido ver a la Familia Real al completo hasta hace muy poquito, con la celebración de los Premios Princesa de Asturias celebrado en la localidad de Oviedo. Cabe recordar que, por un lado, la Princesa Leonor está llevando a cabo su formación militar en la Escuela Militar de Zaragoza, mientras que, por otro lado, la Infanta Sofía está cursando sus estudios en el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College. Precisamente, la Infanta Sofía es noticia en este momento ya que no ha podido disfrutar del fin de semana completo junto a su hermana y sus padres, debido a que tuvo que regresar a Gales para continuar con su formación académica. La Infanta se dirigió a Torrejón de Ardoz para abordar un avión que la llevaría a aterrizar en Cardiff, la capital de Gales tal como señala la cuenta de Twitter (X) @spainmilradar.

La infanta Sofía regresa el próximo 27 de octubre

Dicha cuenta se encarga de seguir a las aeronaves militares sobre territorio español y a las españolas sobre cualquier espacio aéreo en el resto del mundo. Y, según ha informado, el Falcon 900T. 18-2 del Ejército del Aire ya ha regresado de su viaje de Gales. Pero la Infanta Sofía tiene pensado volver a España en breve. De hecho, ella misma ha compartido en Oviedo que planea volver a finales de mes, coincidiendo con el 18º cumpleaños de su hermana, la Princesa Leonor, quien alcanzará así la mayoría de edad. Más en concreto, la Infanta Sofía estará en casa el próximo 27 de octubre para iniciar sus vacaciones de otoño. Después, regresará a Gales el 5 de noviembre.

Aunque aún no se ha revelado el regalo que la Infanta Sofía tiene pensado obsequiar a su hermana, sin duda será un presente muy bonito, elegido con especial cariño. La estrecha complicidad y el profundo conocimiento mutuo entre ambas hermanas hacen prever que la Infanta Sofía sabrá cómo alegrar a su hermana en un momento tan especial como su cumpleaños. Durante la salida del XXXI Concierto Premios Princesa de Asturias, la Infanta Sofía se detuvo para dialogar con la prensa, mostrándose muy simpática y cercana.

Muy relajada ante la prensa

Comentó que se encuentra cómoda en el ambiente del internado, mostrándose sumamente contenta no solo con el grupo de compañeros que la rodean, sino también con todo lo que está aprendiendo día tras día. Durante la conversación con la prensa, se mostró bastante relajada, reflejando una actitud serena y afable. Es importante recordar que la Infanta Sofía no pudo viajar a Zaragoza para ser testigo de la ceremonia de jura de bandera de su hermana, la Princesa Leonor, un momento de gran relevancia y simbolismo en la vida de su hermana mayor.