Tras acudir como invitada a ‘Resistiré’, el programa que presenta Nagore Robles en ‘Mitele plus’, Carla Vigo ha generado un gran debate en redes sociales

Carla Vigo, por fin, se ha estrenado en el programa ‘Sobreviviré’ de Mitele Plus. La sobrina de la Reina Letizia ha acudido como invitada al espacio presentado por Nagore Robles, sin embargo, los espectadores hubieran echado de menos más arrojo por su parte. Producto de su timidez, han sido varias las ocasiones en las que la vasca se ha visto obligada a tirar de ella para que interviniera en algunos de los temas planteados en plató. Ha sido durante la emisión cuando gran parte de la audiencia se ha expresado en sus redes sociales, siendo la aparición de Carla Vigo muy comentada en el universo 2.0. Aunque muchos de ellos destacan su timidez, otros no alcanzan a entender qué le ha llevado a estar en televisión y es que hay opiniones para todos los gustos.

Uno de los más repetidos hacen mención a la buen labor de Nagore Robles, quien en todo momento ha estado pendiente de ella para que estuviera cómoda en el programa. «Me alegro de que Carla haya ido a este programa por primera vez, se le ve muy inocente y Nagore, sin dejar de lado su profesionalidad, la está tratando súper bien y cuidándola», dice un usuario en Twitter. Su inocencia ha llamado la atención de algunos espectadores, pues ha procurado no convertirse en el centro de atención, un objetivo que no ha conseguido. «Acabo de ver que Carla tiene 20 años, parece tan inocente y más joven», apunta otro. «Me produce muchísima ternura», asegura otro espectador, mientras hay quien aplaude alguna de las frases que ella ha pronunciado ella en su primer programa. «Carla Vigo: “Si están conmigo por interés… esa hostia me la tengo que dar sola” Brava», ha escrito.

No siempre llueve a gusto de todos y así lo demuestran algunas críticas contra la sobrina de la Reina Letizia. Aunque todo lo que hace es susceptible de ser noticia, Carla Vigo no cae bien a todo el público de ‘Sobreviviré’. «No entiendo la conmoción con esta chica, no sabe expresarse, no hila 2 frases seguidas, no tiene gracia», o «La pobre de Carla parece que no está muy bien» son solo algunos de los mensajes que no aprueban su participación en este programa diario de Mediaset. Aunque todavía Nagore no ha desvelado cuál es su opinión tras invitar a Carla a su programa, lo que nadie duda es que este espacio tendrá un gran impacto, pues eran muchos los ojos puestos en su estreno en televisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla (@carla.intense)

Para Nagore grabar un programa diario está siendo duro y, de hecho, ella misma lo expresaba esta semana en sus redes sociales. No escondió que todos los proyectos que tenía en este mes le estaban angustiando, por lo que necesitaba ponerse al día y desconectar cuando fuera posible para mirar hacia adelante. Pero, sobre todo, lo que necesita es ser positiva y ver cómo los números y la audiencia le acompaña en esta nueva faceta profesional como presentadora.