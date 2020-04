La sobrina de la reina Letizia es profundamente activa en sus redes sociales. No solo tiene su perfil abierto, sino que, además, suele mostrar sin ningún miedo parte de sus ideales. Aunque presume de no tener temas tabú, hay uno del que no quiere hablar bajo ningún concepto: la Familia Real. Carla Vigo prefiere dejar de lado los asuntos relacionados con su tía y sus primas, tratando de mantenerse alejada de cualquier polémica que salpique a la hermana de su madre. Eso sí, no duda ni titubea a la hora de contestar a las críticas o los insultos que recibe en su perfil de Instagram. La joven ha recibido varios mensajes en algunas de sus fotografías y ha querido mostrar a sus seguidores que está cansada de tener que hacer frente a este tipo improperios.

Carla Vigo estalla en sus redes sociales

Esta semana la hija de Erika Ortiz ha compartido en varios stories cómo más de un usuario le espeta «Yo le daba a la de la izquierda» o «Yo le daba a la de en medio» como respuesta a unas imágenes en la que aparecía junto a otras amigas. Comentarios que se suman a otro de un ‘follower’ que hace referencia a una fotografía en la que aparecía retratado un Cristo: «Osea cuánto más ofensivo, más artístico resulta, ¿no?». No obstante, esto sería solo un ejemplo de los mensajes que la sobrina de la Reina recibe en su perfil asiduamente. Por este motivo, ha estallado en sus redes: «¿Y se supone que esto hay que aguantarlo? (..) Es que vamos», ha escrito.

La sobrina de Letizia, en el punto de mira

No obstante, no es la primera vez que sucede. Carla Vigo siempre ha demostrado que es una mujer con carácter y que, además, tiene las ideas muy claras. Pero sus comentarios no siempre son del agrado de todos. El pasado mes de diciembre tuvo que defenderse, una vez más, en su cuenta de Instagram. Varios usuarios la habían criticado con dureza. Entre otras cosas, la acusaban que se dedica a vivir del cuento.

«Para todos esos que me dicen que quiero vivir del cuento y que no estoy haciendo nada para conseguir mi objetivo». Es el mensaje que escribía la joven en su defensa a través de Stories.

Así recordaba a su madre, hermana de la Reina, fallecida hace 13 años

La última vez que tuvimos noticias de Carla Vigo fue el pasado 7 de febrero. Ese día, la sobrina de la reina recordaba con emoción a su madre, Erika Ortiz, en sus redes sociales. Ya hace 13 años que perdió a su madre, fallecida en 2007 a los 31 años.

La sobrina de la soberana recordaba a su progenitora con una publicación en su cuenta de Instagram en la que escribía «bella flor». La imagen incluía también una canción cuya letra reza: «Perdóname, me siento solo, sin salida. Mis ojos llorando, mi corazón no te olvida…Mamá, te echo de menos, nos vemos en otra vida. Te fuiste para el cielo, pero desde allí me cuidas».

Desea trabajar en las artes escénicas

La muerte de Erika Ortiz conmocionó al país por la temprana edad de la hermana pequeña de Letizia, que al producirse su fallecimiento estaba embarazada de su segunda hija, la infanta Sofía. Su muerte dejó huérfana a Carla, que apenas tenía seis años.

En la actualidad, cursa estudios de bachillerato de Artes Escénicas en el instituto Isabel La Católica, en Madrid. Está centrada en su futuro como actriz y bailarina así como en los suyos y en la familia. Asegura mantiene una buena relación con sus primas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, que ha cumplido 13 años el pasado 29 de abril en pleno Estado de Alarma.