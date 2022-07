La princesa Leonor ha vuelto a convertirse en la gran protagonista de la actualidad. Este lunes, 4 de julio, la Heredera al Trono ha sido el centro de todas las miradas en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona 2022, donde se ha presentado con un deslumbrante look, muy alejado de los atuendos juveniles a los que nos tiene acostumbrados. Además de su aspecto, su aparición en la gala ha destacado por la soltura y la seguridad en sí misma que ha demostrado al pronunciar su discurso en el Auditorio Ágora del Museo de las Aguas AGBAR de Cornellà de Llobregat, en Barcelona. La hija de los Reyes Felipe y Letizia ha hablado en tres lenguas con enorme destreza: catalán, español e inglés. Ha sido un idioma menos de los que habló en la entrega de la edición de 2019, donde con apenas 14 años pronunció unas palabras en árabe. A continuación te mostramos el contenido íntegro de su discurso:

«Majestades. Autoritats, patrons de la Fundació, premiats, amigues ¡ amics.

Torno a Catalunya amb l’alegria de compartir una vegada més amb tots vosaltres un dia molt important on es reconeixen la forca, el talent, l’esforg ¡ el compromís de les nostres cinc premiades d’aquest any. La nostra Fundació acompanya ¡ recolza aquestes generacions de joves que estan contribuint a la transformació educativa, cultural ¡ económica de la societat; que són un exemple en el seu entorn ¡ més enlla.

«Mi hermana Sofía y yo estamos admiradas e impresionadas»

Els temps que vivim són exigents, no només per la pandémia que hem patit ¡ que ha causat tant dolor. També per esdeveniments terribles com la guerra a Ucraina, que continua generant destrucció ¡ incertesa; ¡ que ha pres els projectes ¡les il-lusions de molts joves; la seva situació és devastadora. En moments tan difícils com aquests penso en les noies ¡ els nois de la nostra edat que han pogut perdre l’esperanca en un futur millor ¡ que no poden accedir a oportunitats com les que des d’aquí impulsa la Fundació Princesa de Girona.

Nuestras cinco premiadas representan este objetivo que la Fundación defiende: un modelo

de convivencia en el que la formación, el compromiso con los demás y la responsabilidad

social facilitan que los jóvenes demuestren plenamente su potencial, con verdadero impacto en la sociedad. Y, por primera vez, los premios recaen en cinco mujeres. Mi hermana Sofía y yo hemos conocido vuestros proyectos y estamos admiradas e impresionadas. ¡También agradecidas!

Thank you, Trang, for inspiring us with your courage to actively defend biodiversity. From

your organization «WildAct Vietnam», you are creating opportunities for communities, and

especially women, to participate in the sustainable management of natural resources.

Gracias Claudia, por tu determinación para promover la autonomía personal y la inclusión

desde tu entidad. Convives con espasticidad, y por facilitar la vida a personas con discapacidades diversas. Tu voz es esencial para movilizar recursos y sensibilizar a la sociedad sobre lo que significa vivir con ésta o con cualquier otra discapacidad.

Gracias Eleonora, por ser un referente en la investigación más avanzada para encontrar una fuente de energía segura, inagotable y sostenible en el campo de la fusión nuclear.

Gracies Elisenda, per liderar amb el teu talent emprenedor el camp de la intel ligencia artificial ¡ per involucrar-te en la tasca fonamental d’atreure les noies als estudis de ciencia ¡ tecnología.

Gracias María, por entender el teatro como una herramienta de reflexión y de cambio y por saber transmitírnoslo así, por compartir con todos tu modo de mirar el mundo.

«Gracias por vuestro entusiasmo por aportar y por ayudar»

Muchas gracias y, por supuesto, enhorabuena. Lo que hacéis, vuestro entusiasmo por aportar y por ayudar a los demás son las razones por las que la Fundación cuenta con el apoyo de empresas y organizaciones sociales. Y por eso agradezco también la ayuda de todos los que, tanto en la propia Fundación como en los distintos proyectos, arropáis e impulsáis nuestra acción.

Ahir, amb la meva germana, vaig tenir la oportunitat de ser a Girona, a Figueres, per coneixer de prop el Teatre-Museu Dalí. | vaig comprobar les oportunitats que la Fundació Princesa de Girona está acostant als més joves, als que s’estan formant. Jo també m’estic preparant. | m’identifico amb els valors que impulsa la Fundació, que són també els meus objectius: El talent, lesforc, el compromís, la solidaritat. La meva generació, la de les premiades, ¡ la d’altres joves, confiem en que l’esforg d’un treball compromés pogui contribuir a un futur més esperancador.

Moltes gracies».