Pablo Urdangarin sorprende al hablar de sus padres en su 'posado oficial'

Guapo, atlético y feliz. Así se ha mostrado Pablo Urdangarin en la sesión de fotos en la que ha participado junto a su equipo de balonmano, el Fraikin BM Granollers, por el que se supo que había fichado el pasado mes abril. El hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin emprende esta temporada una nueva andadura profesional alejado ya de su equipo anterior, el Barça.

"Espero dar todo de mí, mucho trabajo, animar a todos mis compañeros y hacer grandes cosas. Ya veremos cómo se da la temporada", ha explicado el joven a la prensa. Un acto en el que no tuvo reparo alguno de hablar de sus padres. Asegura que ambos se sienten satisfechos con su carrera deportiva: "Mis padres están ilusionados, contentos y felices por mí. Saben que lo puedo hacer muy bien".

Este no ha sido el único comentario que Pablo Urdangarin ha hecho sobre sus padres. Sincero, ha contado que suele compartir puntos de vista sobre su trabajo con su progenitor, que fue campeón olímpico de balonmano. "Mi padre me ha dado varios consejos, pero la mayoría es que disfrute, que esté contento y haga lo que me gusta hacer", destacó. Eso sí, cuando se le pregunta por otros miembros de su familia, como su hermana Irene, declina de manera muy educada hacer declaraciones. Cree que son "temas de familia" y prefiere no profundizar en ello.

El hijo de la Infanta Cristina no esconde que le encantaría formar parte de la Selección española: "Todo depende de como vaya en estos dos años, y espero que sí, porque sería un sueño, pero poco a poco".

De lo que no cabe duda es que está muy contento con su profesión y con este nuevo desafío que afronta junto al Fraikin BM Granollers. "Espero dar todo de mí, mucho trabajo, animar a todos mis compañeros y hacer grandes cosas. Ya veremos cómo se da la temporada", adelanta.