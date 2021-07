A falta de unas horas para que la Familia Real española inicie sus vacaciones públicas en Palma de Mallorca, son más las incógnitas y misterios que rodean a su tradicional periplo estival que las certezas. La casa real sigue manteniendo tras un velo de secretismo cuáles serán los pasos que darán el Rey Felipe, la Reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, este verano y eso que se espera que sea este mismo fin de semana cuando aterricen en la isla balear para dar comienzo a los compromisos que les ata a Mallorca por cuestiones tradicionales. Todo apunta a que la Reina Letizia pisará al fin suelo mallorquín este mismo sábado, dado que tiene un acto programado en agenda el domingo, al haber aceptado el cargo de amadrinar la 11º edición del Atlántida Mallorca Film Fest, donde se entregarán los premios Masters of Cinema y se estrenará una película que había quedado guardada casi durante 100 años, ‘El jefe político’, de 1925. Aun así, la muerte de su abuela, Menchu Álvarez del Valle, podría trastocar estos planes, más aún tras su sonada ausencia en el último adiós a la locutora asturiana.

Uno de los misterios, más allá de la incertidumbre de cuándo viajará la Reina Letizia a Mallorca, es cuándo lo hará el Rey Felipe. En épocas del Rey Juan Carlos sí se informaba cuándo se les esperaba en Mallorca y es que eran recibido por las autoridades baleares en la base aérea militar de Son Sant Joan. Ahora es distinto y si bien es cierto que se les espera, no se sabe si llegan hasta que son ‘pillados’ en la isla. Este viernes el Soberano presidirá la XXIV Conferencia de Presidentes, que se celebra en el Convento de San Esteban, en Salamanca. Después su agenda está vacía y a la espera de que se anuncien sus pasos de cara a la semana siguiente. Eso sí, todo hace indicar que estos pasos serán ya en Palma, donde le esperan con especial ilusión al ser uno de los invitados a la Copa del Rey de Vela Mapfre que se disputará en la bahía de Palma hasta el próximo 7 de agosto.

El domingo se celebrará una regata de entretenimiento, una novedad. El año pasado, el inicio de la competición de vela supuso también la reaparición de los Reyes en Palma, lo que hace pensar que bien podría repetirse esta salida de ocio no oficial, pero que siempre cuenta con presencia de los medios. Eso sí, pero de participar el Rey Felipe en las regatas, esto tendría lugar el lunes con el inicio de la competición a bordo del Aifos, como así esperan los organizadores que, como el resto, aseguran no tener ninguna certeza: “Yo espero y deseo que vengan, pero si no lo hacen lo entenderé. Yo la traté un año y es una persona encantadora y a las niñas las regalé una pulsera vip de entrada a los desayunos porque se quedaron mirando la que yo llevaba”, dice Emerico Fuster, presidente del Real Club Náutico de Palma.