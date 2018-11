4 El Rey Juan Carlos y el príncipe Salman de Arabia Saudí

Pero he aquí que cuando todo parecía tranquilo y normalizado salta esta fotografía: el Rey Juan Carlos y el príncipe Salman de Arabia Saudí, muy sonrientes después de saludarse en el palco de autoridades del circuito de Yas Marina. El ministerio de Asuntos Exteriores saudí subió esta fotografía en su cuenta oficial de Twitter. No era la primera vez que ambos se veían, pues de todos es conocida la excelente relación de nuestro Rey con la monarquía saudí. De hecho, el padre del joven, el Rey Salman, tiene una casa en España. Pero desde luego que este no parecía el mejor momento para que Don Juan Carlos hiciese visible un encuentro con su hijo.