La infanta Cristina aterriza en Madrid para ver a la Reina Sofía por su 80 cumpleaños

6 ¿Coincidirán con Felipe y Letizia?

Al tratarse de una celebración de carácter privado para un miembro de la familia del Rey, que no ya de la Familia Real, el departamento de comunicación de la Casa no ofrece mayores detalles sobre cómo tendrá lugar o quién estará presente. Es por ello que aún no se ha confirmado aún si los Reyes, Felipe y Letizia, estarán en los festejos y si coincidirán con la infanta Cristina, con la que no atesoran un trato cercano desde que saltase el escándalo.