SEMANA publica este miércoles fotos exclusivas de Iñaki Urdangarin junto a tres de sus cuatro hijos, una escapada exprés que tuvo lugar en Barcelona y que ha servido para que Iñaki firme la paz con su hijo Juan. Cabe recordar que padre e hijo han vivido meses muy difíciles debido a que él ha sido muy crítico con su progenitor, lo cual hace más llamativo si cabe estas fotos. Pero, ¿cuándo ha tenido lugar este encuentro? La cita se ha celebrado tras la publicación de unas fotos de Urdangarin junto a Ainhoa Armentia, imágenes en las que aparecía la pareja besándose de forma apasionada en Formentera.

Tal y como te contamos en el interior de nuestra revista, la familia vuelve a estar unida, a pesar de los vaivenes que ha dado la familia Urdangarin en los últimos tiempos. En especial desde enero, fecha en la que se conoció la existencia de Ainhoa Armentia, la mujer que enamoró profundamente a Iñaki Urdangarin. Si quieres ver la cara más desconocida de los hijos de la Infanta Cristina y el que ha sido su marido, corre a tu kiosco y adquiere tu último número, pues por fin se puede ver a Iñaki con sus hijos derrochando complicidad.

Pareciera que nada ha pasado entre ellos, que todos han sido capaces de pasar página y olvidar las rencillas que les separaron en el ‘pasado’. Compartieron confidencias, charlas y disfrutaron de un divertido almuerzo del que este medio conoce todos los detalles en exclusiva. La familia ha vuelto a hacer piña, de hecho, vuelven a ser los de siempre, poniendo fin así a meses de distanciamiento. Inician así una etapa nueva, tal y como demuestran las fotos que te ofrece SEMANA. Recordar viejos tiempos, conversar sobre problemas banales y bromear sobre cualquier detalle es el plan perfecto para Iñaki Urdangarin, planes que conocemos al dedillo y que esta revista te muestra con imágenes hasta ahora nunca vistas. Sabemos cuál ha sido su hoja de ruta de los últimos días, un croquis que no te puedes perder.

Pablo, Miguel y Juan han querido mostrar su apoyo a Iñaki Urdangarin. Saben que su padre no ha vivido sus meses más fáciles y quieren estar a su lado, más aún si se tiene en cuenta que hace pocas semanas fue visto llorando en el interior de un coche. Entonces, se pudo ver que no podía reprimir las lágrimas, pero, por fin, vemos la versión más desenfadada del que fuera duque de Palma junto a tres de sus cuatro piezas imprescindibles. La pequeña Irene no estaba en este encuentro, aunque a buen seguro estaría al tanto de una quedada en la que no pudo estar presente.