Este año 2022, los Premios Princesa de Asturias han sido especialmente intensos y es que se han sucedido decenas de anécdotas que pasarán al recuerdo, aunque no todas ellas agradables para sus protagonistas. Pero más allá de la nueva sonrisa de la princesa Leonor, el look impresionante de la Reina Letizia, la gastroenteritis de la infanta Sofía y su hermana o los simpáticos gestos de Paloma Rocasolano y la especial presencia de la Reina Sofía, hay una persona que se ha hecho protagonista de la jornada sin tan siquiera estar invitada a los faustos celebrados en Oviedo durante este fin de semana. Se trata de Henar Ortiz, la tía de la Reina Letizia, que ha vuelto a acaparar todas las miradas, aunque esta vez no por criticar a la Monarquía, sino precisamente por salir en defensa de la heredera al trono de España, la princesa Leonor, que estaba siendo injustamente criticada en redes sociales.

En las redes sociales nunca llueve a gusto de todos y siempre hay quien termina por mostrar su descontento por cualquier cosa. El motivo que ha hecho que Henar Ortiz se vea en la obligación de defender a la hija mayor de su sobrina Letizia es por las palabras que encerraba el discurso que ofreció Leonor en los Premios Princesa de Asturias. En concreto, lo que ha despertado molestado a un usuario de Twitter ha sido una frase pronunciada por la futura reina de los españoles, lo que le hizo estallar en su perfil personal: “La princesa Leonor: ‘Los jóvenes somos conscientes de que la situación actual no es fácil’. Ella estudia por 80.000 euros en el elitista Atlantic College de Gales, el instituto más caro del mundo”, destacaba.

Este mensaje, que pone de relieve una aparente incongruencia si no fuese porque desde Casa Real se dejó claro ya que los Reyes costeaban personalmente los estudios de sus hijas. Pero ha tenido que ser Henar Ortiz la que saliese en defensa de la princesa Leonor, lo que ha pillado a muchos por sorpresa, pues no es común en ella sacar la cara por un miembro de la familia real española, ni tan siquiera por su propia sobrina. Pero si algo tiene Henar es libertad de opinión y siempre ha ejercido este derecho, le pese a quien le pese, lo que ahora le ha llevado a romper una lanza a favor de la hija de su sobrina, porque no está de acuerdo con los ataques que está recibiendo, especialmente aquellos que encierran insultos.

El mensaje anteriormente citado en Twitter generó mucha interacción entre otros usuarios. Uno de ellos traspasó unos límites que a Henar Ortiz le hizo tomar partido en defensa de la princesa Leonor: “Tiene la cara dura propia de un Borbón. Asco”. Un mensaje muy duro y que ella también entiende como injusto, por lo que pronto le frenó los pies: “No te pases, chaval, es una niña. Además, no puede elegir. Terrible e injusto, pero es así”. Y es que hay que recordar que Leonor ha cumplido este 31 de octubre los 17 años y aunque un día esté llamada a ser la reina de España, aún es una adolescente.

Eso sí, Henar encierra su propio ataque a la institución, al subrayar que la joven no tiene opción a elegir por sí misma su futuro académico ni profesional, pues su destino está ya marcado para cumplir la función que de ella se espera como reina. Algo que a ella no le convence, pues cierra su mensaje de defensa (a la vez que ataque) con una contundente apreciación personal: “Están expuestas desde bebés. Y ahora utilizadas”. Seguramente estas palabras no le hagan gracia alguna a la Reina Letizia, aunque quizá valore la intención de su tía de defender a su hija de los injustificados ataques de personas que aprovechan el anonimato para insultar a través de las redes sociales.