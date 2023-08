El gran apoyo de la Infanta Cristina en su proceso de divorcio de Iñaki Urdangarin

La última vez que veíamos a la Infanta Cristina en público fue con motivo de la graduación de su hija pequeña, Irene Urdangarin, en Ginebra a mediados del mes de junio. La hija de los Reyes eméritos reaparecía junto a su exmarido, Iñaki Urdangarin, en medio de su proceso de divorcio. Una jornada de reencuentros en la que las dos familias tuvieron que convivir durante unas horas. Así pudimos ver a Claire Liebaert, la madre del exjugador de balonmano y su gran apoyo en los últimos tiempos. Por su parte, la hermana del Rey Felipe VI ha encontrado refugio en la parte griega de su familia, con quienes se ha unido más después del triste fallecimiento de su tío, Constantino de Grecia.

Se trata del segundo verano de soltera de la Infanta Cristina, aunque este llega en medio de la espera de la firma del divorcio con Iñaki Urdangarin. En sus vacaciones estivales, la hija de los Reyes eméritos ha encontrado refugio en su familia griega. Y más en concreto con Alexia de Grecia, con la que llegó a vivir en Barcelona antes de conocer al exjugador de balonmano. La madre de Pablo Urdangarin está pasando unos días con su prima, así como con sus hijos, Arietta, Anne-Marie, Carlos y Amelia, y su tía, la Reina Ana María de Grecia, en Porto Jeli, a orillas del mar Egeo.

Un movimiento que ha llamado la atención, pero que deja patente la gran unión y conexión que existe entre la Infanta Cristina y su familia griega. Estos días en la isla de Spetses, en el corazón de Golfo Sarónico, le están sirviendo a la hermana del Rey Felipe VI de desconexión y aprovecha para retomar el tiempo perdido con los suyos haciendo planes inspiradores y relajantes. Entre ellos, toda la familia al completo disfrutó de la proyección de 'Barbie' en una sala de verano. Se dejaron ver a la vista de todos.

En este tiempo de incertidumbre hasta la firma de su divorcio con Iñaki Urdangarin, la Infanta Elena también está siendo un punto importante de apoyo para la Infanta Cristina. Siempre han presumido de su buena relación y ahora han dejado patente que siempre van a estar la una para la otra, tanto en los buenos como en los malos momentos. Por supuesto, sus hijos también son un pilar importante para la hija de los eméritos.

Un acuerdo de divorcio que parece estar estancado

Todo hacía indicar que el pasado 5 de julio, día en el que su hija pequeña cumplía la mayoría de edad, se produciría la esperada firma del divorcio entre Iñaki Urdangarin y la Infanta Cristina. Era el momento idóneo para la rúbrica y no entrar en disputas sobre la custodia de Irene ahora que tenía 18 años. Sin embargo, no se produjo. En un primer momento se aseguró que esto se motivó por algunas complicaciones entre ambos. En concreto, tal y como se publicó en su día, la hija del Rey emérito no quería pagar una compensación económica que por ley le pertenece al exjugador de balonmano y menos cuando éste había rehecho su vida junto a otra mujer.