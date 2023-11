Felipe VI y su papel clave en el inicio del romance entre Federico y Mary de Dinamarca

Las imágenes de Federico de Dinamarca paseando por las calles de Madrid con Genoveva Casanova siguen dando que hablar. Los medios daneses no han dudado en señalar al heredero del país nórdico de haber incurrido en adulterio y la ex de Cayetano Martínez de Irujo permanece recluida en el Palacio de Abaizenea. En medio de este huracán mediático, muchos se están preguntando cómo se conocieron el hijo de la Reina Margarita y su actual mujer, Mary de Dinamarca. ¿El culpable? El Rey Felipe VI.

Para comprender la historia hay que remontarse al 2000, en aquel año Mary Donaldson trabajaba como ejecutiva en una agencia publicitaria de Sídney. En ese momento, Federico se encontraba en la capital australiana con motivo de las Olimpiadas para darle su apoyo a la selección danesa de vela. Una tarde ambos coincidieron en el pub Slip Inn, donde se conocieron por primera vez. Y esto fue gracias a la intermediación del entonces Príncipe Felipe.

En concreto, el hijo de la Reina Margarita se encontraba en el establecimiento acompañado por su hermano, Joaquín de Dinamarca, su primo Nicolás de Grecia y el ahora Rey Felipe. Era el entonces Príncipe de Asturias quien conocía al compañero de piso de Mary, algo que le sirvió para que el heredero al trono danés conociera a la joven. Según se ha contado, Federico de Dinamarca le pidió el número de teléfono y ambos iniciaron una relación a distancia. En un principio, ella no sabía que él pertenecía a la realeza. Mary se mudó al año siguiente a Dinamarca, aprendió el idioma y continuó su relación con el Príncipe de forma discreta. No fue hasta 2003 cuando hicieron público su compromiso.

Así retrató Mary de Dinamarca a Federico en un momento clave de su relación

En mayo de 2018, Mary de Dinamarca le dedicó unas tiernas palabras a su marido en público con motivo de su cumpleaños. Un emotivo discurso que nada más conocerse las imágenes de Federico con Genoveva se han vuelto a hacer virales. Entonces, ella le describió como un persona risueña, compleja y divertida. "¿Cómo se pueden encontrar las palabras adecuadas para definir a una persona como tú? He reflexionado sobre ello en numerosas ocasiones, especialmente conforme se acercaba este día. Eres un individuo de múltiples dimensiones, complejo y directo a la vez. Te muestras de diversas maneras, por así decirlo, y estás en constante evolución, pero siempre manteniendo tu esencia. Eres alguien que verdaderamente se conoce a sí mismo; eres tú mismo", llegó a decir.

En una parte de su discurso, Mary destapó detalles muy personales sobre el Príncipe Heredero: "Disfrutas del éxito de los demás; eres una persona positiva y siempre te ríes mucho de tus propios chistes. De hecho, he perdido la cuenta de las veces que he tenido que escuchar los mismos chistes una y otra vez. Es como si estuvieras tratando de perfeccionar continuamente la forma de contarlos... Aquellos que han compartido la mesa contigo sabrán que, por ejemplo, si un camarero pregunta si has terminado, responderás: 'No, todavía no, soy danés'".