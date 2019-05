13 La Reina Letizia, la reina feminista

Los tiempos han cambiado y esto ha provocado que la Reina Letizia se haya convertido en la royal abanderada del feminismo. No es que la Reina Sofía no estuviese sensibilizada con estas cuestiones, sino que hace unos años esta lucha no se entendía tan necesaria como realmente es ahora, cuando se ha comprendido que la desigualdad lo único que hace es retrasar nuestro progreso. Las mujeres tienen ahora el motor del cambio social y Letizia puede ayudarlas mucho.