Chanel ha conseguido unos datos increíbles en ‘Eurovisión’. No solo en cuanto a espectadores del festival, también en cuanto a las reproducciones de su canción en diferentes plataformas como Spotify. Su actuación hizo historia, siendo muchos los que bailaron al son de la música gracias a su talento y el de sus bailarines. Tanto es así que han conseguido un tercer puesto, el mejor en casi las últimas tres décadas, pero ¿cómo está la cantante? «Siento mucho orgulloso porque no fue a toque de barita mágica, fue con mucho trabajo y dedicación y energía. Lo que sé es que la foto final no brillaría tanto si no fuera por todo el equipo que hay detrás», ha comenzado diciendo este martes en la rueda de prensa en TVE la artista.

Chanel se ha quedado sin palabras

Hubo más de siete millones y medio de televidentes que estuvieron pendientes de ella, pero dos le han hecho llegar un emocionante mensaje que Chanel jamás podrá olvidar. Hablamos de los Reyes Felipe y Letizia, quienes se han puesto en contacto con ella para felicitarla por su espectacular actuación el pasado fin de semana. «Señora doña Chanel Terrero Martínez de sus Majestades los Reyes. Muchísimas felicidades por tu fantástica actuación en Eurovisión, has hecho historia en este festival de la música al alcanzar el tercer puesto tras una reñida final en la que obtuviste el reconocimiento tanto del jurado como del público. Queremos transmitir también nuestra enhorabuena al equipo que te acompañó y agradeceros haber representado tan bien a España y habernos hecho sentir tan orgullos. Un fuerte abrazo, Felipe y Letizia», dice el mensaje que le han hecho llegar a la representante de Eurovisión.

La cantante ha leído en pleno directo el mensaje desde el teléfono de María Izaguirre, directora de comunicación de TVE, quien le ha pasado su móvil en la rueda de prensa para que lo leyera delante de todos los presentes. La joven se ha quedado sin palabras, prueba de ello, que solo pudiera repetir: «Esto es muy fuerte». «Doña Chanel Terrero Martínez… ¡Doña, qué fuerte!», insistía. Eso sí, no solo los Reyes se han puesto en contacto con ella antes o después del festival, también políticos como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le deseó mucha suerte y que le recordó que «España estaba con ella» u otros rostros conocidos que elogiaron su increíble actuación. Ana Obregón, Eva González, Kiko Rivera o Risto Mejide son solo algunos de ellos.

Chanel además de mostrarse agradecida con el aluvión de mensajes tan especiales que ha recibido desde este fin de semana, ha dejado claro que huye de cualquier polémica. Si bien ha sido preguntada por las irregularidades en las votaciones de seis países que la situarían en segundo puesto, en vez de en tercero, ella ha asegurado que está feliz con lo logrado. «Nosotros somos artistas, hemos hecho nuestro trabajo, eso le toca responder a la EBU, lo que tenga que pasar pasará. Con lo que hemos hecho encima de un escenario hemos ganado», ha comentado.

Una versión similar a la de RTVE que también se ha pronunciado acerca de ello: «Hemos estado en contacto con EBU, queremos incidir en el trabajo de todas las personas involucradas en el proceso (…) Para nosotros el resultado es el que es. Las normas son las que son, este ajuste de votos ya se ha llevado a cabo en más ocasiones (…) No está en juego la segunda plaza para España. Vamos a poner sensatez. Ha ganado Ucrania porque el televoto le ha dado su apoyo». Mantienen que por la información que manejan todo está en orden y que, por encima de todo, están muy felices.