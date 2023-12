La madre de Ainhoa Armentia habla por primera vez: esto dice del divorcio de Iñaki Urdangarin

Se llama Antonia Acebedo y es la madre de Ainhoa Armentia. La 'suegra' de Iñaki Urdangarin ha roto su silencio por primera vez y se ha referido al inminente divorcio del exdeportista y la Infanta Cristina. El exmatrimonio ya prepara un comunicado para anunciar la oficialización del mismo. Esto después de que, el pasado mes de octubre, se conociese que la firma del del documento era "cuestión de semanas". Antes de que acabe el año, la hermana del Rey Felipe VI y el padre de sus cuatro hijos podrán, por fin, actuar como personas divorciadas con todas las de la ley. Una noticia que deja la puerta abierta a que Iñaki pueda formalizar su relación con Ainhoa. Según han confirmado, Cristina ya habría informado al monarca de la oficialización de su separación.

La madre de Ainhoa Armentia sobre Iñaki Urdangarin: "Le conozco desde hace muchos años"

"Pregúntales a ellos. Yo no sé nada. No tengo nada en contra de la prensa rosa, pero nunca he sido de leer, comprar o ver prensa rosa", ha explicado Antonia Acebedo. Son sus primeras palabras públicas, que ha ofrecido a 'Así es la vida', nada más preguntarle por el divorcio de Iñaki y la Infanta. Sobre los planes de Ainhoa Armentia de casarse con el exdeportista, la mujer ha vuelto a reiterar que no sabe nada. Muy educada y en un tono muy divertido, Antonia ha seguido explicándose. "Me dirás que no quiero contar... Pero es que, de verdad, que yo no sé nada. Con mi hija tengo muy buena relación, pero ella e Iñaki tienen su vida privada y yo la mía", ha sentenciado.

No ha querido sacar prenda. Ni siquiera cuando el programa que presenta Sandra Barneda le ha incurrido sobre si conoce a la pareja de su hija. "Yo a Iñaki le conozco desde hace muchos años. Pero, a ver, ¿quién no conoce a este señor? A sus padres no les conozco, no. Hemos coincidido. Les he visto de lejos, claro", ha relatado. En cuanto a cómo y con quién va a pasar las Navidades y si el exduque de Palma hará acto de presencia, la mujer no ha querido confirmar ni desmentir esta posibilidad. "Pasaré estas fiestas con mis hijas, con todos mis nietos... En familia, vamos", ha zanjado el tema.

El divorcio del año que podría propiciar otra boda

Aunque la madre de Ainhoa Armentia no se ha pronunciado sobre los planes a futuro de su hija, lo cierto es que el divorcio de Iñaki Urdangarin deja vía libre para una posible boda. La noticia de la formalización del divorcio entre la Infanta Cristina y su exmarido saltó a los medios el pasado octubre. Fue después de que la Infanta Elena tuviera un 'lapsus' en la presentación de la película ‘Mi otro Jon’. Durante esta cita, la hermana mayor del Rey Felipe VI reveló detalles inéditos sobre la inminente firma de la separación. “Sucederá en cuestión de semanas”, le confirmó a una persona con la que mantuvo una conversación en la citada gala. De acuerdo con 'Vanitatis', la expareja ya estaría preparando un comunicado para anunciar el acuerdo. Los hijos del matrimonio ya estarían al tanto de la fecha exacta.

Según el documento, la pareja de Ainhoa recibirá una manutención económica por parte de la Infanta Cristina. La hija del Rey Juan Carlos percibe un sueldo de 300.000 euros anuales, motivo por el que ayudará a Iñaki para, así, asegurarse, de que mantiene una relación fluida con los hijos que tienen en común. Se habla de que le facilitará un monto de, mínimo, 3.000 euros mensuales, pero la cifra es, todavía, un misterio. Tras la firma del divorcio, al exduque de Palma se le retirará de forma inminente los escoltas que le acompañan. Una de las consecuencias más llamativas de este final oficial de la relación que ha tardado años en llegar. De esta forma, la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ponen fin a una separación que se produjo formalmente en 2022. Ninguno de los dos tiene previsto dar declaraciones sobre lo acordado ante notario. De hecho, planean firmar una cláusula de confidencialidad para que todo esté atado y, así, evitar posibles filtraciones.