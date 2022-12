Este jueves se ha estrenado la serie documental del príncipe Harry y Meghan Markle en Netflix. Un documental que ha arrancado con una importante aclaración: «Los miembros de la familia real se negaron a comentar sobre el contenido de esta serie». Asimismo, se destaca de manera clara que la grabación terminó en agosto de 2022, es decir, un mes antes de la muerte de la reina Isabel II. El mundo entero no ha tardado en reaccionar a tan esperada producción audiovisual. También la Familia Real británica se ha pronunciado al respecto. Este viernes se ha sabido que desde Buckingham afirman que nadie de productora se puso en contacto con ellos para invitarlos a participar en el proyecto y aportar su visión sobre el relato de los duques.

Según cuenta la prensa británica, desde la institución también se ha descartado que se emita una declaración formal por parte del Palacio de Buckingham o de Kensington. A lo largo de las últimas semanas se había rumoreado que quizás el príncipe Guillermo podría emitir algún tipo de comunicado echando por tierra las acusaciones que está haciendo su hermano pequeño contra la monarquía. Pero nada mas lejos de la realidad. Cierto es que las declaraciones de Harry ante el planeta entero no están sentando bien a sus familiares, pero no desean echar más leña al fuego. En esta ocasión, como han hecho otras tantas veces, optarán por no responder al extenso relato de Harry y su esposa.

La prensa británica recoge también que una fuente de Netflix ha afirmado que se pusieron en contacto con las oficinas de prensa del Rey y la del Príncipe de Gales. Incluso asegura que se les dio la oportunidad de responder a las afirmaciones contenidas en el documental de Enrique y Meghan. El Palacio de Kensington ha reconocido que, en efecto, tenían un correo electrónico de una productora externa, no de la Fundación Archewell ni de Netflix, por lo que los asistentes del Príncipe de Gales se pusieron en contacto con ellos para verificar la autenticidad del remitente, pero nunca obtuvieron respuesta.

Cabe recordar que el hijo menor del rey Carlos III y su mujer cuentan en la plataforma digital cómo es su vida en Estados Unidos, los motivos que provocaron su salida de la Familia Real británica o anécdotas de la llegada de Meghan Markle al clan Windsor. «Mi abuela fue el primer miembro de la familia real que conoció a Meghan, así que las formalidades la impactaron un poco», ha confesado el Príncipe. «Se quedaron muy impresionados, algunos de ellos no sabían qué hacer. Diría que estaban sorprendidos de que el pelirrojo estuviera con una mujer tan guapa y tan inteligente». El joven cree que sus seres queridos pensaron que al tratarse de «una actriz americana, no durará».