Mientras las alarmas no dejan de sonar alrededor de la reina Isabel II de Inglaterra alertando a todos sobre su estado de salud, ella continúa con su rutina con algún que otro sobresalto, pero sin mayores problemas. La semana pasada volvió a poner freno a su agenda oficial y tuvo que causar baja en el Servicio de Domingo de Recuerdo, cita religiosa a la que ella no falta nunca. Estaba aquejada de “una lesión muscular en la espalda”, como anunciaban desde el palacio de Buckingham. No obstante, la soberana ha regresado a su agenda institucional y también a la privada, acudiendo este fin de semana al doble bautizo de sus bisnietos, los hijos de Eugenia de York y el de Zara Tindall, importante cita que no quiso perderse, aunque no se encuentre en su mejor momento de salud, aunque nunca olvidemos que está formidable a sus 95 años.

Es quizá por esta delicadeza de la que hablan los medios británicos que la reina Isabel II ha decidido ampliar su corte de trabajadores en palacio, publicando anuncios para informar a su pueblo de que hay seis nuevas vacantes libres para trabajar a sus servicios y ayudarla a que su rutina sea más apacible, mientras ella se preocupa por reinar desde el trono y lidiar con los problemas sin reparar en pequeños detalles cotidianos. Así, The Royal Household ha publicado en Linkedin la oportunidad de ocupar seis nuevas plazas de trabajo al servicio de la monarca, que tendrán el placer de realizar sus funciones en un “entorno extraordinario”, como así se puede leer en dichas ofertas virtuales.

En principio, los nuevos trabajadores que optan a estar al servicio de la reina Isabel II deberán prestar “un apoyo invaluable a la Reina y la Familia Real, permitiéndoles cumplir con sus deberes y servir a la nación”. Es decir, realizar tareas que a los miembros de la familia les ocuparían un valioso tiempo que deben destinar a otras funciones y que para liberarse de ellas han decidido contratar a seis nuevos integrantes para un equipo ya numeroso. Entre los puestos que se ofertan para trabajar para Buckingham está el de Executive Assistant to the Keeper of the Privy Purse, que tiene como principal tarea llevar la gestión financiera de la familia, de la institución y de los recursos humanos y los viajes de la familia. Unas labores muy amplias en las que se incluyen incluso la supervisión de las propiedades agrícolas que la familia real británica posee, así como las actividades comerciales resultantes de su explotación. También en la gestión del Ducado de Lancaster. El futuro empleado que consiga el puesto lo hará con cargo y es que será nombrado presidente del comité de auditoría y riesgos de Historic Royal, del comité de finanzas de la capilla de San Jorge y el Castillo de Windsor.

Otro de los puestos que están vacantes es para un senior Management Accountant, el cual será encargado de gestionar informes para auditorías de la reina Isabel II y también otros miembros de la familia. También estará en contacto directo con el departamento financiero, haciendo las veces de control para evitar errores que puedan resultar fatales, especialmente pensado para evitar escándalos mediáticos que puedan desgastar la imagen pública de la familia.

También hay un puesto libre a la espera de encontrar el candidato más idóneo para ser Trade sales and Marketing Officer. Esto quiere decir que ayudará en la promoción de iniciativas de The Royal Coleection Trust, la colección de arte que posee la Corona y que deben ser tratados por especialistas que entiendan realmente su valor en el mercado, en ferias especializadas en arte y también pueda ayudar en la creación de campañas de marketing y publicidad para promover la imagen de la Casa Real en estos derroteros.

En definitiva, la reina Isabel II y su familia darán la oportunidad a seis personas para desarrollarse profesionalmente al servicio de la Corona con estas nuevas plazas vacantes. Un trabajo que suele estar muy bien remunerado, especialmente al sumar una clausula de confidencialidad para evitar filtraciones, que en esta ocasión han optado no hacer pública en Linkedin. Al ser puestos muy especializados y con gran responsabilidad, a buen recaudo que serán muy bien remunerados, aunque ya saben que en palacio se trabaja y mucho. El nivel de exigencia es máximo y no todos aguantan la presión, lo que provoca que cada cierto tiempo se publiquen noticias de miembros de su equipo que se dan de baja, piden la carta de renuncia laboral o solicitan ayuda extra para poder delegar parte de la responsabilidad.