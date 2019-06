¿Quieres ver a Kate Middleton y Guillermo esquilando ovejas?

Es, cuanto menos, curioso ver a un príncipe inglés actuando como un granjero, pero en ocasiones la agenda oficial le reserva a los miembros de la Primera Familia británica sorpresas muy curiosas. El príncipe Guillermo de Inglaterra y su mujer, Kate Middleton, han comprobado cómo funciona el arte del trasquilado de las ovejas para sacarle la lana. Lo han hecho en un viaje programado a Keswick, en el condado de Cumbria, para ensalzar el trabajo de los agricultores y ganaderos, héroes de la comunidad rural.

La llegada del príncipe Guillermo y Kate Middleton a esta región rural vino acompañado de un baño de masas, lo que viene siendo habitual. Sin embargo, después tuvieron que ensuciarse las manos y demostrarle a su pueblo que sabrían sobrevivir en una granja, al menos ganándose un jornal con su buen hacer con la máquina para esquilar ovejas.



Kate Middleton lo pasó especialmente mal, porque temía no hacerlo bien y estar provocándole algún tipo de dolor a la oveja. Así, la duquesa de Cambridge tuvo que parar el esquilado y pasar a cuestiones más institucionales y que le salvaban de tener que mancharse las manos. Estuvo hablando, junto a su marido, con los vecinos de esta zona rural sobre sus preocupaciones por el futuro, el aislamiento del mundo rural y la amenaza del Brexit.

The Duke and Duchess Of Cambridge join in sheep shearing at Deepdale Hall Farm, where the Brown family have been farming in the valley near Lake Ullswater since the 1950s.

The Browns are proud of their hillfarming heritage and are keen to carry on farming in a traditional way. pic.twitter.com/7E2m09sFI1

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 11 de junio de 2019