El príncipe Harry habla alto y claro tras el Megxit: «No había otra opción»

El mundo entero continúa siguiendo los avatares del Megxit, el ‘divorcio’ del príncipe Harry de Inglaterra y Meghan Markle de la Familia Real británica. El pasado sábado la reina Isabel y Buckingham hacían públicos sendos comunicados con los términos finales de su retirada. Todos han hablado… menos los interesados. Pero, ¿cómo se sienten los duques de Sussex? ¿Qué tienen que decir? Pues bien, ya tenemos la primera reacción en boca de un protagonista: Harry habla alto y claro.

En dichos comunicados se establece, en resumen, que Harry y Meghan dejarán de tener el tratamiento de Altezas Reales, renunciarán a su asignación económica proveniente de fondos públicos y devolverán lo que recibieron para reformar su residencia de Frogmore Cottage (alrededor de 3 millones de euros).

«HABÉIS VISTO CÓMO ENCONTRABA EL AMOR Y LA FELICIDAD CON MEGHAN»

El príncipe reapareció en la noche del domingo, en una cena benéfica celebrada en The Ivy Chelsea Garden, a favor de la fundación Sentebale, que fundó él mismo en 2006. Harry salió al escenario y dio un discurso, en el que no eludió hablar desde el corazón. Estas son sus palabras al completo: «Antes de empezar, debo decir que imaginolo que habéis escuchado o leído las pasadas semanas… Así que quiero que escuchéis mi verdad, la que puedo compartir, no como príncipe o duque, sino como Harry, la misma persona que muchos de vosotros habéis visto crecer en los últimos 35 años, pero desde una perspectiva más clara. Reino Unido es mi hogar y el lugar que amo. Eso nunca cambiará. He crecido con el apoyo de muchos de vosotros y he visto cómo habéis acogido a Meghan con los brazos abiertos mientras me veías encontrar el amor y la felicidad que había esperado toda mi vida. ¡Finalmente han pillado al segundo hijo de Diana, hurra!».

«También sé que me habéis conocido lo suficiente durante este tiempo como para confirmar en que la mujer que elegí como esposa tiene los mismos valores que yo. Y los tiene. Ella es la misma mujer de la que me enamoré. Ambos hacemos lo que podemos para enarbolar la bandera y desempeñar nuestro papel con orgullo por este país. Una vez que Meghan y yo nos casamos, estábamos emocionados y esperanzados; estábamos aquí para servir».

«ME PRODUCE UNA GRAN TRISTEZA HABER LLEGADO A ESTE PUNTO»

«Por esas razones, me produce una gran tristeza haber llegado a este punto. La decisión que tomamos mi esposa y yo de dar un paso atrás no se hizo a la ligera. Fueron muchos meses de conversaciones después de muchos años de retos. Y sé que no siempre lo he hecho bien, pero llegados a este punto, realmente no había otra opción. Lo que quiero dejar claro es que no estamos huyendo y ciertamente no estamos huyendo de vosotros».

«Nuestro deseo era continuar sirviendo a la reina, a la commonwealth y a mis asociaciones militares, sin fondos públicos. Desafortunadamente, eso era imposible. Lo he aceptado, asumiendo que eso no cambia quién soy ni mi compromiso. Pero espero que eso ayude a entender que tenía que ocurrir, que llevaría a mi familia a todo lo que conocí, para dar un paso adelante en lo que espero que sea una vida más tranquila. Nací en este mundo, y es un gran honor servir a mi país y a la reina. Cuando perdí a mi madre hace 23 años, me tomasteis bajo vuestra ala. Me habéis cuidado durante mucho tiempo, pero los medios son una fuerza poderosa y mi deseo es que algún día nuestro apoyo colectivo hacia el prójimo pueda ser aún más poderoso, porque eso es mucho más grande que solo nosotros».

«ARCHIE VIO LA NIEVE POR PRIMERA VEZ EL OTRO DÍA»

«Ha sido un privilegio serviros y continuaremos liderando una vida de servicio. También ha sido un privilegio conoceros a muchos de vosotros y sentir la emoción por nuestro hijo Archie, que vio la nieve por primera vez el otro día ¡y pensó que era brillante! Siempre tendré el mayor de los respetos por mi abuela, mi comandante en jefe, y estoy increíblemente agradecido a ella y al resto de mi familia por el apoyo que nos han mostrado a Meghan y a mí en los últimos meses. Continuaré siendo el mismo hombre que apoya a su querido país y dedica su vida a promover causas, organizaciones benéficas y comunidades militares que son tan importantes para mí. Todo ello me ha dado una lección de vida. Y este papel me ha enseñado más sobre lo que es correcto de lo que nunca podría haber imaginado. Estamos dando un salto de fe; gracias por brindarme el valor para dar este próximo paso».