La hermana de Kate Middleton, Pippa Middleton, y su marido, James Matthews, están esperando su segundo hijo tras dar la bienvenida a Arthur

En la casa de los Middleton están de enhorabuena. La hermana menor de Kate Middleton, Pippa Middleton, está esperando su segundo hijo fruto de su matrimonio con el empresario británico James Matthews. Tal y como informa la web estadounidense «Page Six», el matrimonio se encuentra «entusiasmado» con la llegada de este nuevo bebé a la familia y ya han revelado la feliz noticia a los miembros más allegados de su familia y a su entorno más cercano.“Pippa y James están encantados, es una noticia fantástica en medio de un año difícil. Toda la familia está encantada”, ha dicho una fuente cercana al citado medio. El matrimonio, que se dio el ‘sí, quiero’ en el año 2017, recibieron a su primer hijo escasos meses después del enlace.

Arthur tendrá un hermanito

Fue en octubre de 2018, concretamente el 16, cuando nació el primer hijo de la pareja: un varón al que decidieron llamar Arthur. A pesar de que Pippa es la hermana de la duquesa de Cambridge, siempre se ha mantenido en un segundo plano aunque sin quererlo en muchas ocasiones ha acaparado el protagonismo. Sobre todo por su buen estilo, donde siempre se ha batido en duelo con su hermana. Ahora, con la gran noticia, la Familia Real británica amplía la familia y el bebé que está en camino será el perfecto compañero de juegos de su hermano Arthur y de sus primos, Charlotte, Louis y George, los hijos de Kate Middleton y el príncipe Guillermo.

De momento ni la familia ni los propios protagonistas han querido confirmar la noticia, aunque tampoco son miembros de la Casa Real británica para tener que hacerlo. De hecho, en su primer embarazo, ni siquiera conocimos el sexo del bebé hasta pasado un tiempo, ya que Pippa siempre se ha mantenido alejada del foco mediático, aunque se haya convertido en noticia en diferentes ocasiones.

Esta noticia supone una gran ilusión para la familia, que al igual que muchos de nosotros, han vivido un año difícil por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus. Y es que tanto Pippa como Kate con sus respectivas familias no se han podido reunir durante meses con sus progenitores, Carole y Michael, y únicamente han podido mantener contacto a través de videollamadas.

Pippa Middleton habló de su hijo Arthur

Es tal lo discreta que es Pippa Middleton, que de hecho la primera vez que habló sobre su hijo, Arthur, fue pasado año y medio desde el nacimiento del pequeño. Lo hizo para la revista People y reveló algunas de las cosas que hacía con él: «He comenzado a nadar con mi hijo cuando tenía cuatro meses. Eso le ha dado mucha confianza y ha hecho que disfrute en el agua. Ahora tiene seis meses y la natación se ha convertido en unas de sus actividades favoritas. El ejercicio le ayuda a garantizar que duerma bien y el movimiento ha hecho que mejore su digestión».

«Honestamente, por experiencia personal, la natación me parece el ejercicio más placentero y gratificante desde que descubrí que estaba embarazada. Es muy reconfortante saber que es un deporte seguro durante el embarazo y no es necesario que se adapte», añadió por aquel entonces por lo que puede ser el ejercicio que también realice durante este nuevo embarazo, debido a la pasión que tiene la hermana de la duquesa de Cambridge por la natación.

La joven celebridad británica y su marido, James Matthews, fueron padres en la mañana del martes 16 de octubre en el año 2017, después de horas de su ingreso en el centro médico privado. Un alumbramiento del que no había trascendido datos, más allá del hecho de que el retoño llegó al mundo y que tanto él como la madre se encontraban en perfecto estado de salud. Por este motivo no resulta llamativo que desde la familia no haya ni confirmado ni desmentido este nuevo embarazo de Pippa Middleton. Hay que recordar que la misma clínica donde nacieron sus primos, los hijos de Kate Middleton, y también donde dio a luz Diana de Gales a sus dos hijos: los príncipes Guillermo y Harry. Una tradición que Meghan Markle decidió no seguir con la llegada de Archie Harrison, fruto de su matrimonio con el príncipe Harry.

Pippa y James Matthews estarían organizando también una mudanza

Esta noticia coincide con otra para la pareja, que ahora cobraría más sentido. Y es que la pareja acaba de comprar una parcela de 29 hectáreas de terreno en Berkshire, donde podrían tener pensado mudarse y comenzar allí su nueva vida al lado de sus dos hijos. Hay que destacar que actualmente residen en una casa de seis habitaciones de 17 millones de dólares en Londres.