Hace unos meses, el príncipe Harry y Meghan Markle firmaron un acuerdo multimillonario con Netflix para producir una docuserie sobre ellos mismos en la que hablarían en primera persona de sus vivencias dentro de la Familia Real británica. Sin embargo, la muerte de la Reina Isabel II lo ha cambiado todo por completo. El matrimonio ha pedido hacer cambios para así retrasar la emisión, algo con lo que la plataforma de streaming estaría planteándose romper su acuerdo con ellos.

El príncipe Harry quiere hacer modificaciones en su docuserie y eliminar algunas de las escenas en las que se critica abiertamente a su padre, el Rey Carlos III, a la Reina consorte, Camilla, y a su hermano, el príncipe Guillermo. Según se asegura en diversos medios británicos como ‘DailyMail’, sus palabras hacia su familia paterna no podría sentar nada bien al actual Rey de Inglaterra.

La plataforma quería estrenar la docuserie tras el lanzamiento de la nueva temporada de ‘The Crown’ en noviembre debido al tirón que ha tenido la ficción en las últimas semanas. Una inmediatez que también vendría motivada por el hecho de no querer coincidir con el lanzamiento del libro de memorias del hijo pequeño de Diana de Gales. Sin embargo, los cambios que habrían propuesto Harry y Meghan podrían hacer que el proyecto se «archivara indefinidamente» y se pusiera fin al contrato de 100 millones de dólares que tienen entre manos. De la misma forma, el matrimonio querría retrasar el documental hasta 2023. «Netflix está muy interesada en tener el programa listo para emitirlo en diciembre. Ahora mismo hay mucha presión sobre Ted Sarandos (CEO de la plataforma) para terminar el programa», explican diversas fuentes a ‘Page Six’.

Harry pide hacer cambios en su autobiografía

Tan solo unos días después de la muerte de la Reina Isabel II, tras su regreso a Montecito, el príncipe Harry pedía hacer varios cambios en su libro de memorias para suavizarlo. En concreto, suplicó a la editorial que le dejasen reescribir algunas partes para poder suavizar algunos fragmentos en un intento por mostrarse más conciliador con el resto de su familia. «Hay cosas en el libro que no podrían parecer tan buenas si se publica después de este acontecimiento. Quiere que se cambien algunos fragmentos. No una reescritura total. Quiere desesperadamente hacer cambios«, llegó a indicar una fuente cercana al príncipe Harry en ‘Daily Mail’. Por otro lado, fuentes editoriales indicaban que el hijo de Carlos III podría tener muy poco margen de maniobra puesto que ya se realizó el primer pago de siete millones de libras. No es la primera vez que se le da una vuelta a la autobiografía puesto que en el primer borrador que se entregó se consideró que había que cambiarlo por completo porque estaba muy enfocado a la salud mental.