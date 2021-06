Eugenia de York rompe el veto familiar con un inesperado vídeo de su hijo August

La princesa Eugenia de York ha roto una de las máximas de la familia real británica y esta es proteger su intimidad con celo, rompiéndola tan solo para anunciar buenas nuevas tales como compromisos, bodas o embarazos. De ahí que sorprenda tanto el hecho de que haya compartido un momento íntimo junto a su hijo August, fruto de su matrimonio con Jack Brooksbank, algo a lo que su familia no nos tiene nada acostumbrados. La hija de los duques de York no trabaja al servicio de la Corona, es decir, no cobra un sueldo por parte de la Institución, por lo que goza de cierta libertad para hacer lo que le plazca sin rendir cuentas a palacio. Al menos no está obligada. Aun así, mantenía un velo de secretismo sobre su día a día, así como sobre su propio hijo. Algo que ha roto ahora sin mayores problemas con un vídeo que ha enternecido al pueblo británico.

Eugenia de York ha querido celebrar el Día Mundial de los Océanos de una manera muy íntima, compartiendo en su perfil personal de Instagram un vídeo de su hijo August, de apenas cuatro meses de vida, jugando con un tiburón de juguete. Un peluche de la organización WWF con el que se financian proyectos para proteger los océanos y que ha servido como excusa para la hija menor del príncipe Andrés para presumir de retoño con unas imágenes que encandilan a sus seguidores y, de paso, a todo Reino Unido.

“Hoy es el Día Mundial de los Océanos. Un día para celebrar nuestros magníficos océanos y todas las criaturas en ellos. Un día para crear conciencia sobre algo tan integral en todas nuestras vidas. Y un día para acurrucarse con tiburones peludos”, escribe Eugenia de York como acompañamiento al tierno vídeo de su hijo como protagonista. ¡Vea el vídeo!