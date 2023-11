La Reina Letizia lleva el vestido burdeos perfecto (y nuevo corte de pelo)

La Reina Letizia ha acudido esta mañana a la sesión de apertura de la XV Legislatura de las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados de Madrid. Esta es una de las citas institucionales más importantes, presidida por el Rey Felipe, y a la que les ha acompañado la Princesa Leonor. La heredera reaparece tras celebrar por todo lo alto su mayoría de edad, el pasado 31 de octubre. La Infanta Sofía se encuentra estudiando en el internado de Gales. La soberana ha cumplido con la etiqueta de un acto de mañana con fondo solemne, por lo que nada mejor que sacar un vestido clásico y elegante. Y en tono burdeos, para más señas, que representa muy bien a la Corona.

Después de darse un aire a su propia hija en esos recientes fastos (con un traje de chaqueta blanco), la Reina Letizia ha lucido un diseño de vuelo con largo por debajo de la rodilla. A su llegada al Congreso llevaba por encima una capa negra con cuello de piel, de Carolina Herrera, que ya se ha convertido en un imprescindible para abrigarse.

El vestido también lo firma Carolina Herrera y no es nuevo. Este modelo lo estrenó en un viaje en solitario a Reino Unido para inaugurar una exposición sobre la pintura de Zurbarán junto al Rey Carlos III, entonces aún príncipe de Gales, en abril de 2022.

La Reina Letizia, un simbólico look monocolor en burdeos

La Reina ha apostado por el look monocolor, todo al burdeos. Tanto en la cartera de mano como en los zapatos. Hablando de complementos, vemos que la consorte ha prestado a su hija el bolso Insignia de Carolina Herrera, en un ejemplo más de intercambios prácticos de moda. La suya es una de sus numerosas carteras de Magrit. Nota especial para los salones, que vuelven a ser de tacón medio, mucho más agradable para su dolencia de pies.

En esta ocasión, la Reina Letizia ha preferido dejarse el pelo suelto, en lugar del moño, más serio. Sin complicaciones, liso y con raya al lado. Hoy se podían apreciar mejor sus canas a un lado, que según el día aparecen y desaparecen como por arte de magia. Y como novedad, detectamos un importante corte de puntas. La Reina presumía de una larguísima melena últimamente y ha decidido revitalizarla metiendo la tijera antes de Navidad.

Los pendientes de la jornada han sido otro reciclaje deluxe: los pendientes Needle I am de Gold&Roses, realizados en oro rosa, diamantes y rubíes. Así pues, burdeos y más burdeos. Este es el color que se asocia al reinado de Felipe VI. Parece que no es una elección al azar, ¿no? Aquí queda el 'manifiesto' de Letizia con su atuendo. Un look discreto, sin fallos ni elementos demasiado llamativos, algo que la Reina Letizia seguro que ha tenido muy en cuenta.

A la soberana le queda todavía un acto por delante esta semana. Este jueves viaja con el Rey a Toledo para inaugurar una residencia comunitaria.