¿Puede una reina mostrar más centímetros de piel que el común de los mortales? Parece que sí (porque no hay una ley que lo prohíba). Ahora bien, la que se atreva a traspasar esa línea no escrita de la etiqueta ‘royal’, tendrá que acarrear con las consecuencias: miles de comentarios circulando por redes sociales y todo tipo de mentideros, casi siempre en negativo. La idea es que no sería lo más adecuado para alguien de ‘sangre azul’ mostrarse tan terrenal… ni siquiera en el siglo XXI.

Este sería el caso de la Reina Letizia, cuya última aparición ha desatado ríos de tinta. Todo por un vestido rosa con corte ‘cut out’, abierto en los costados. Con este diseño (de la firma Serendipia), la consorte dejaba entrever sus abdominales y sus oblicuos perfectamente firmes y trabajados. Una parte de su cuerpo que nunca antes había descubierto ante el ojo público.

De ahí la amplia repercusión derivada hasta una polémica banal. Porque las reacciones no se hicieron esperar… El pensamiento más generalizado apuntaba a que la Reina quizás era demasiado atrevida y lucía un modelo poco indicado para su edad y alto estatus, o al menos justo para esa situación (estaba celebrando el Día de la Cruz Roja en Valencia).

Consideraciones sobre elegancia aparte, ella estaba muy guapa y atractiva, y así lo transmitía caminando y sonriendo con una magnífica seguridad. Algo que dice mucho de su carácter, cuando decide apostar a fondo por lo que cree, incluidas sus decisiones de moda. Puede tener una estilista de cabecera, pero la última palabra es suya, por supuesto.

Así las cosas, y una vez puestos en la picota los abdominales de Doña Letizia, aprovechamos para recuperar otros de sus momentos más o menos ‘delicados’. Algunos de sus deslices más sonados, voluntarios o involuntarios, en los que ha dejado a la vista su sensualidad. Ya sea presumiendo de piernas (de esto abunda), de escotes o de músculos solo vistos en una lección de anatomía.

A lo largo de los años hemos sido testigos de grandes impactos de la Reina a nivel de estilo gracias a modelos impensables, sorprendentes, inesperados, arriesgados… Sus gustos han ido evolucionando hacia una mayor contención, pero tampoco renuncia a salirse de los márgenes establecidos si es necesario, rompiendo todos los moldes respecto a sus colegas de la realeza.

El atrevimiento de Letizia reaparece de vez en cuando, dejándonos esas briznas de personalidad que ninguna agenda oficial puede domeñar. El repertorio es impagable y generoso. Aunque lo de los límites del decoro para quedarse ojiplático o no ya es una cuestión personal de cada uno…