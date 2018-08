10 REAPARICIÓN DE LOS DUQUES DE SUSSEX

Los duques de Sussex, Harry y Meghan, reaparecieron ayer tarde tras sus vacaciones de verano para asistir a una representación teatral de “Hamilton”, a beneficio de la ong Sentebale, que patrocina el príncipe, y está enfocada a niños y jóvenes afectados con el virus del sida en África del sur. Los dos no repararon en sonrisas. Se notaba que les han sentado bien estos días libres. Pero no podemos apartar los ojos de ella: ¡guau! Presumiendo de estilizadas piernas con un elegante vestido esmoquin. Sin embargo, no resultaba nuevo en nuestras retinas.