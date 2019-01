Palacio Real. ¡Bien! Siempre nos encanta volver a él y más para ocasiones como estas. Los Reyes reciben hoy al Cuerpo Diplomático acreditado en España, cita de peso y de obligada elegancia estilística. Letizia no ha querido fallar y ha tirado por la calle de en medio: no por un vestido, que quizás parecía demasiado, sino por un dos piezas. Clásico, pero no rígido.

12 Burdeos y blanco Letizia regresa a la escena de tiros largos, como manda la etiqueta. Y bicolor, en burdeos y blanco. Un modelo que tiene movimiento y cumple perfectamente con su función. 11 Blusa de seda y falda de terciopelo Vayamos por piezas. La blusa es satinada y con un toquecito original en el cuello, pequeño y abotonado, del que sale un suave efecto plisado y rematada con ligeras hombreras. Sí, ¡hombreras! Yo no digo nada, pero están volviendo. Y la verdad es que no me molestan. Arman un poquito el hombro y como esta cosa de la moda todo vuelve y todo se recicla, pues adelante. La blusa, por cierto, es de Hugo Boss. 10 Una blusa reestrenada En mayo de 2017, nada menos, la estrenaba. Era para acudir a la exposición Tesoros de la Biblioteca Nacional. Aquella vez con una falda de cuero a la rodilla. Muchísimo mejor todo. la manera de llevar la blusa, desabotonada por arriba y combinada con esta falda. Y remangada. Por lo que se ve esos puños hoy quedan un poquito largos… 9 Letizia no ha querido arriesgar demasiado, ni falta 8 Muy guapa de rostro con labios borgoña Así como en los días pasados Letizia ha tenido algún altibajo ‘beauty’, esta mañana tengo que decir que me gusta bastante el maquillaje que lleva. Ha subido un poquito la intensidad, acorde con el acto, optando por los ojos marcados y los labios ‘burgundy‘, un poco burdeos, un poco morados, un poco de rojo… Eso hace que la cosa que se anime. 7 Pendientes ‘buenos’ y misteriosos A resaltar también esos pendientes, de enjundia también. Se trata de una pieza de brillantes con forma de flor, de la que cuelga una lágrima. Los estrenó hace al menos un par de años. Entonces recuerdo la árdua búsqueda en la que me metí para encontrar la firma. Pensé en Harry Winston, que tenía un modelo parecido, pero me lo desmintieron. Así que seguimos metidos en el misterio. 6 Un moño con mechón suelto Otro elemento reseñable es el moño de la jornada. Coqueto pero con empaque. Colocado al medio, por encima de la coronilla y bastante ‘gordito’. La gracia es que le han dejado un mechón suelto, así como si nada, para darle un efecto más desenfadado. Lo cual nos gusta. 5 Los Reyes han saludado a todos los embajadores 4 La silueta de la falda era completamente recta 3 El detalle del abotonado lateral de la falda La falda sería una más si no fuera por el motivo decorativo del lateral: una franja de raso con botoncitos forrados. Estos alcanzan hasta medio muslo y desde ahí la falda prosigue en una abertura, evidente pero discreta, en la que no se sobrepasan los límites del decoro y permite el paso con comodidad. Tiene mucha pinta de ser de Felipe Varela, ¿no? 2 Los zapatos de ante en punta a juego 1 Los Reyes reaparecerán en Fitur Pues en suma, Letizia hoy bien, correcta, elegante sin sorprender demasiado, pero bien. Muy echá p’alante la observo, pero ella es de postura recta. Mañana nos reencontraremos con los Reyes para inaugurar la Feria Internacional de Turismo (Fitur), con la que ‘viajaremos’ con ellos por todo el mundo. ¿Será el estilismo de Letizia mundano, cosmopolita, mochilero…? Es broma. Saquen sus billetes, ¡que despegamos!

