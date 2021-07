La Reina ha repetido por quinta vez su vestido azul con mariposas negras bordadas como homenaje a las víctimas a las que se rinde homenaje.

Letizia sabe dar una cal y otra de arena. Después de estrenos increíbles en lo que se refiere a sus looks, ahora ha tocado el turno de repetir. La Reina ha acudido este jueves al Palacio Real en Madrid para asistir al acto de homenaje de Estado a las víctimas de la pandemia del Covid-19 y de reconocimiento al personal sanitario. Para la ocasión, ambos se han decantado por lucir con unas prendas sobrias.

En el caso de la Reina, esta ha decidido sacar de su armario el que puede considerarse ya su nuevo vestido favorito. Y es que es la quinta vez que lo lleva. Sin embargo, ha sido una decisión que ha tenido que tomar casi obligada por lo que simboliza esta prenda, que es la más acertada para el tipo de acto oficial al que ha acudido.

Se trata de un vestido azul con escote de pico y unas mariposas negras bordadas, que podrían simbolizar a las personas sanitarias fallecidas durante la pandemia de Covid-19 y a las que precisamente se les rendía homenaje. Es un vestido de Bottega Venetta de corte midi con falda de vuelo y mangas cortas, escote en V con pinzas, y cinturón del mismo color que el vestido.

Letizia apuesta por un vestido con mariposas bordadas en el pecho

Lo ha combinado con unos zapatos stilettos de tacón negros y una cartera de mano del mismo color. En el pelo ha dejado de lado la coleta alta para lucir un moño bajo, perfecto para el look que ha llevado. Ha vuelto enseñar su ya mítico mechón de canas, algo que ya se ha convertido en una seña de identidad.

Letizia lleva más de un año luciendo looks repetidos para así seguir con una política de austeridad. La hemos visto reaparecer con prendas que ya tenía en su armario, aunque de vez en cuando nos sorprendía con looks de estreno que conseguía agotar en horas. Fue el caso de lo que llevó para la inauguración de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO), a la que asistió con un conjuntos dos prendas de una firma de moda española sostenible.

Pero el acto homenaje al que ha acudido este jueves en la Plaza de Armería del Palacio Real de Madrid no era el momento de lucir nuevas prendas. Letizia ha preferido llevar un look sobrio con este vestido monocolor que ya llevado en otras ocasiones. La protagonista no era ella, sino las personas a las que se ha rendido homenaje.

Lo ha llevado hasta en cinco ocasiones

Los Reyes han asistido a este homenaje, que ha tenido lugar en la Plaza de la Armería del Palacio Real, conscientes del sacrificio que han hecho los sanitarios españoles durante la pandemia provocada por culpa del coronavirus. Es el segundo acto que se celebra en el Palacio Real. El primero tuvo lugar el 16 de julio de 2020.

Se ha rendido un homenaje a los profesionales que fallecieron trabajando durante el año y medio que está durando ya esta crisis sanitaria en nuestro país. También se ha dedicado un homenaje a las primeras personas que recibieron la vacuna contra el Covid-19, que abrieron la esperanza a que la nueva normalidad estaba más cerca.

En esta ocasión no han estado junto a los Reyes sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, pero sí han estado los familiares de las víctimas, así como algunas autoridades del Estado. Entre ellas, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, que ha recibido a Felipe y Letizia en la Plaza de la Armería del Palacio Real, donde ya esperaban los 700 personas que han asistido al acto.