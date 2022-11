La princesa princesa Victoria no para de impactarnos con su estilo. Su intensa actividad oficial en las últimas semanas nos ha brindado multitud de looks, pero su última aparición nos ha sorprendido especialmente. Anoche tuvo lugar una gala en el Palacio Real de Estocolmo, donde los Reyes Carlos Gustavo y Silvia agasajaron a los miembros del Parlamento sueco. A la misma asistieron la heredera y su esposo, Daniel Westling, y el príncipe Carlos Felipe con su esposa, la princesa Sofia.

Todos posaron con sus mejores galas, de largo para las damas y esmoquin para los caballeros. Ellas también lucían joyas de gran valor, aunque no tiaras, porque no lo indicaba la etiqueta. Lo que más llamó la atención fueron los atuendos escogidos por las más jóvenes. Y en particular por Victoria, cuyo vestido plateado de lentejuelas, de la firma sueca Malina, ‘escondía’ una auténtica sorpresa.

Cuando Victoria de Suecia se dio la vuelta reveló a los invitados un detalle muy coqueto del diseño: ¡la espalda al aire! El vestido era cerrado, pero llevaba escote por detrás en forma de círculo. Inmediatamente nos acordamos de nuestra Reina Letizia, cuando nos dejó boquiabiertos el pasado octubre en el Teatro Real con un vestido de Miphai que mostraba generosamente su musculada espalda.

Aunque la consorte española fue mucho más atrevida, por la amplitud de la abertura, esta apuesta de la heredera escandinava también es digna de reseñar. Aunque no es la primera vez que se ponía este traje (se lo vimos en un viaje a Roma, en octubre de 2021), lo cierto es que hasta que no se ha girado y nos ha dado la espalda, las cámaras no habían podido captar este importante detalle. En su momento le costó 385 euros.

La princesa Victoria acaba de regresar de un intenso viaje en Kenia, donde la hemos visto portar coronas y collares tradicionales de los masai junto a sus looks occidentales.

Como también la de su cuñada, la princesa Sofia de Suecia. Esta optó por un modelo recatado, todo cubierto, pero con una gran originalidad en el tejido. Nada menos que en pana gruesa. Un tejido que no suele estar asociado a las galas, pero que ella ha elevado a las alturas con mucha gracia. Este diseño es de la firma británica The Vampire’s Wife y lleva volantes en las mangas al codo y en el bajo.

