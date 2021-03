La Casa Real sueca ha emitido un comunicado confirmando el nacimiento del tercer hijo de los príncipes, Carlos Felipe y Sofía de Suecia

Este viernes, la Familia Real sueca está de enhorabuena. La pareja formada por los príncipes, Carlos Felipe y Sofía de Suecia, ha dado la bienvenida a su tercer hijo. Así mismo lo han confirmado desde la propia Casa Real a través de un comunicado. «La Oficina del Mariscal del Reino se complace en anunciar que Su Alteza Real la Princesa Sofia el viernes 26 de marzo de 2021 a las 11.19H dio a luz a un hijo sano en el Hospital Danderyd«, reza el anuncio que informa de todos los datos del nacimiento del nuevo bebé. Aunque no desvelan el sexo, al parecer sería de nuevo un varón. Además, también añaden que tanto el bebé como la mamá se encuentran en perfecto estado recuperándose en el hospital.

Una feliz noticia tras un año muy complicado por culpa de la pandemia

Este nuevo bebé es el octavo nieto de los reyes Carlos Gustavo y Silvia y ocupa el séptimo puesto en la sucesión del trono. Ha supuesto una gran alegría para la familia que ha pasado un año muy complicado por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus. Los pequeños, el príncipe Alexander y el príncipe Gabriel, ya tienen a un perfecto compañero de juegos. Hay que recordar que los príncipes se casaron en 2015 y se han dado bastante prisa en aumentar la familia: Alexander tiene 4 años y Gabriel tiene 3. Ahora, ponen el broche de oro a su relación con el nacimiento de este nuevo bebé que los convierte en familia numerosa.

Anunciaron la noticia en pleno confinamiento

La Casa Real sueca anunció el pasado mes de diciembre la feliz noticia a través de un comunicado: «El príncipe Carlos Felipe y la princesa Sofía tienen el enorme placer de anunciar que están esperando su tercer hijo. Estamos felices y expectantes y esperamos darle la bienvenida a nuestro tercer hijo, un hermano para el príncipe Alexander y el príncipe Gabriel. Será un nuevo miembro para nuestra familia». El mensaje añadía que la princesa Sofía «está bien» y que el nacimiento está previsto para la próxima primavera, entre marzo y abril. Una fecha aproximada que finalmente se ha cumplido.

Hay que recordar que la pareja anunció la noticia poco después de haber contraído el coronavirus, por lo que permanecían aislados de su familia y no pudieron celebrar la gran noticia todos juntos. A pesar de eso, afortunadamente, se recuperaron sin problemas, y Sofía, que se encontraba en el primer mes de estado de gestación, no tuvo ningún problema con el avance de su embarazo. La covid-19 no le dejó ninguna secuela y ahora han podido abrazar a su nuevo bebé.

El hecho de que hubiera contraído el coronavirus y el pleno confinamiento han hecho que sean contadas las apariciones que habría hecho Sofía de Suecia durante su embarazo. Aún así, hemos podido ser testigos de lo guapa y espectacular que estaba en su nuevo estado de buena esperanza.