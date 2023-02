Violeta Mangriñán tiene la plancha de pelo que seca y peina a la vez

Violeta Mangriñán es toda una experta beauty. No oculta su pasión por los cosméticos y los tratamientos de belleza, compartiendo sus rituales favoritos para cuidarse y lucir siempre una piel y un pelo perfectos. Por eso no ha dudado en compartir con nosotras su último (gran) descubrimiento. La influencer viaja a menudo, ya sea por sus compromisos profesionales o por las escapadas que adora hacer en familia. Y parece que hasta ahora no había encontrado la plancha de pelo ideal para llevar en la maleta. Hasta ahora.

Estos días la valenciana se encuentra en Londres, donde está triunfando a lo grande como invitada de honor a algunos eventos de moda y belleza. Como no podía ser de otra manera, para las que somos unas adictas a las novedades capilares, siempre queremos saber las últimas herramientas que utilizan las famosas para crear sus peinados a la última y, esta vez, hemos descubierto cuál es el último capricho de la influencer para peinarse cuando está fuera de casa.

Según nos ha mostrado, a través de varias fotografías, se trata de la plancha de aire caliente Duet Style de Ghd que permite secar y peinar tu cabello al mismo tiempo. Este es el último lanzamiento de la marca y que, sin duda, están arrasando allá donde van y eso que estamos hablando de una herramienta cuyo precio es de 399 euros. Sabemos que es una buena inversión, pero es difícil arrepentirse de una compra así.

Por ello, hemos tenido en consideración los comentarios de Violeta sobre herramienta. Según dice promete agilizar nuestro tiempo y dejarnos una melena de infarto. "Me parece muy fuerte lo de esta máquina, seca y plancha la vez. Es ideal para cuando tengamos un viaje porque no tenemos que llevar secador y plancha, lo hace todo en uno", explica mientras comprueba en su propia melena. "El brillo que deja es brutal", asegura.

La plancha de Violeta Mangriñán puede peinar el cabello estando mojado

Piensa en todas las cosas que haces a menudo y cómo puedes hacerlas mejor y en menos tiempo. Este es precisamente el objetivo de la plancha favorita de Violeta. Se trata de la primera herramienta de pelo de aire caliente 2 en 1 que seca y peina el cabello al mismo tiempo, sin dañarlo.

¿Viajas mucho y no puedes llevar contigo tu plancha de pelo y secador porque ocupa demasiado? Esta plancha es para ti. Es perfecta para cualquier tipo de viaje, puesto que su tamaño es mucho más compacto que el de cualquier otra herramienta para el pelo que seca y plancha el cabello a la vez. Cuenta con un sistema acústico que garantiza un nivel de ruido muy reducido para una experiencia de peinado mucho más tranquila. ¡Lo sentimos secador! Desde luego, un dato muy interesante para todas las que quieran tener un retoque donde sea y sin tener que estar pendientes de molestar a nadie.

Pero es que además, según nos cuentan desde la marca, sus placas son flotantes inteligentes. Y es que han sido creadas para conseguir un acabado ultra brillante y para garantizar un deslizamiento extra suave. ¿Lo mejor? Cuenta con tres años de garantía.