Las uñas ya son un complemento más de nuestros looks. Las tendencias en uñas son tan populares que cambian con cada temporada. Las hemos visto siendo las protagonistas de las pasarelas; extravagantes con estampados imposibles, de tamaño XXL, luminosas, con mucho ‘glitter’ y hasta con joyas incrustadas.

Rosalía, Kendal Jenner o la cantante Rihanna son alguna de las celebridades que han hecho de su manicura, su seña de identidad. Ellas apuestan por el ‘nail art’ (que significa arte de las uñas). Es una tendencia nacida en Nueva York que se extendió entre influencers de moda y famosas de todo el mundo. Aunque es una moda que viene de lejos, y ya triunfó en la década de los 80, ha vuelto con más fuerza que nunca. Es una técnica donde los pinceles finos, los esmaltes coloridos y el uso de adornos es vital. Por eso, el talento de la manicurista es clave para conseguir un resultado “de altura”.

Uñas con joyas: solo apta para las más atrevidas

El arte de decorar uñas con apliques y joyas requiere de muchas destrezas. Sasha Bubyr, manicurista en ‘Barokah Gang’ un nuevo ‘place to be’ de Madrid con sede en la calle de Argensola, 21, nos cuenta que son manicuras muy delicadas: “Son diseños muy bonitos y rompedores, pero hay que tener cuidado de no golpear las uñas e intentar no abrir cosas con ellas para una mayor duración”.

Un trabajo tan minucioso requiere tiempo y esmero. Por eso, si estás pensando en añadir pedrería a tus uñas, armaté de paciencia porque el proceso puede durar hasta cuatro horas (aunque todo depende del tipo de diseño que elijas). El precio también hay que tenerlo en cuenta, ya que este tipo de diseños son más caros y para retirarlo es aconsejable acudir al salón de belleza. El precio varía en función del centro pero el mínimo ronda los 50 euros.

Sasha; quien ha sido la encargada de pintar las uñas de Sara Carbonero en más de una ocasión, nos desvela que aunque en la mayoría de las ocasiones se utilizan piedras de plástico o metal, son las de cristal las que más brillan y más duran. ¿Te animas? Te dejamos una galería con algunos de sus trabajos.