Conseguir una piel perfecta es uno de los retos más difícil al que nos enfrentamos muchas mujeres. Con la edad, la elasticidad va cediendo y nuestra piel comienza a perder firmeza y empiezan a aparecer las arrugas. Aunque es algo natural, hay trucos y tratamientos con los que podemos prevenirlo. La Influencer Violeta Mangriñán nos ha enseñado el tratamiento más nuevo y eficaz al que ella misma se ha sometido y con el que puedes reafirmar tu piel sin necesidad de pasar por quirófano.

Con esta buena cara anunciaba Violeta a todos sus seguidores que se había hecho un nuevo tratamiento con su dermatólogo. La Influencer, que fue mamá de su primera hija hace apenas unos meses, no ha podido realizarse tratamientos durante el último año al estar embarazada. Y ahora ha aprovechado para retomar algunos de ellos. El último, Ultherapy, un tratamiento para la piel del rostro que ya se hizo antes de quedarse embarazada y que no ha podido realizarse de nuevo hasta ahora.

Ultherapy, el tratamiento de Violeta para reafirmar la piel

Violeta, que siempre es muy transparente y no tiene reparos en admitir sus retoques, ha querido explicar a sus más de 2 millones de seguidores en qué consiste exactamente el nuevo tratamiento al que se ha sometido. Como ella misma explica, se trata de un tratamiento no invasivo con el que, a partir de una tecnología basada en ultrasonidos, se consigue un efecto lifting sin tener que pasar por quirófano… ¡Y con resultados en una sola sesión!

Este tratamiento, al que también se han sometido otras celebrities españolas e incluso grandes actrices de Hollywood, estimula la piel de forma profunda, creando un efecto lifting inmediato. Este efecto se consigue gracias a que la piel comienza a generar nuevo colágeno natural, que es el componente principal que hace que la piel se mantenga tersa.

Ultherapy tensa la piel, no solo de la cara, si no también del cuello y el escote, con resultados equiparables a tratamientos estéticos realizados en quirófano, pero en este caso realizados a través de ultrasonidos y gracias a un ecógrafo incorporado. Al no ser invasivo, se puede hacer vida completamente normal tras las sesiones. Aunque los efectos se notan desde el primer día, comienzan a ser mucho más visibles a partir del tercer mes y siguen mejorando incluso de 6 a 12 meses después.