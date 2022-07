Parece que cuando llega la hora de quitarnos capas de ropa en verano, nos entran las prisas a la hora de acabar con la celulitis. De hecho es uno de los problemas que más traen de cabeza. Lo cierto que los acúmulos de grasa son muy incómodos y difíciles de quitar. Pero lejos de los milagros, para combatirla de forma real, echamos un vistazo a los remedios anticelulíticos que usa Mar Saura. Un remedio beauty que complementa con una rutina deportiva y una alimentación saludable.

Son dos productos de su marca ‘Ocean by Mar Saura’ y están ahora mismo rebajados. Eso sí, la clave es empezar lo antes posible a aplicarlos en sus primeros síntomas desde su aparición, ser constante en la aplicación de los productos y un buen masaje.

Estos son los dos productos que usa Mar Saura para eliminar la celulitis y reafirmar

Se trata de ‘Express & Lifting Body Program’. Es un tratamiento combinado que trae dos cremas con efectos complementarios. Primero: ‘Hot & Slimming Cream’. Es un reductor, anticelulítico, con efecto calor que mejora la celulitis localizada con efecto lipoescultura. Tiene activos como un complejo vegetal y metil nicotinato que produce un aumento local de la temperatura en la zona tratada.

El paso número dos es aplicar ‘Firming Advanced Cream‘. Está es reafirmante, rellenador dérmico, dermotensor corporal y tiene eficacia anti-estrias. Fórmula eficaz para combatir la falta de densidad cutánea. Con activos como un complejo botánico y un péptido que logra una adherencia consistente de las capas de la piel, mejorando la compactación y previniendo la aparición de estrías.

Desde su perfil personal, Mar recomienda aplicar los productos todos los días: «Yo lo aplico antes de irme a trabajar, por las mañanas o cuando voy hacer deporte o a pasear a mis perros. Todos los días me pongo ‘Hot Slimming’ (anticelulítico). Os puede dar calor y poner la piel súper roja, a mi me pasa y es totalmente normal. Es un tratamiento fortísimo con resultados a partir de los 7 días de utilización. Después por la noche me pongo ‘Firming Advanced’ (reafirmante, anti-estrías), que es para reafirmar la piel flácida que queda cuando desaparece la celulitis», explica.