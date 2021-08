Si eres de las que quieren ir siempre a la última, te recomendamos que vayas pidiendo cita en la pelu para hacerte uno de estos cortes de pelo.

Estamos viviendo un momento extremo. Coronavirus, ola de calor, fin de las vacaciones… Y en las tesituras más extremas, no me preguntéis por qué, al ser humano nos apetece sacar nuestras actitudes más empoderadas y un tanto exageradas que nos permitan expresar toda la energía que venimos acumulamos. ¿Y qué mejor forma de expresión que cortar por lo sano y sorprender al mundo con un nuevo look? Esta temporada de otoño los cortes de pelo vienen más innovadores y arriesgados que nunca y buscan, entre otras cosas, sorprender(nos). Por ello, las tendencias para los próximos meses nos hablarán de capas, desfilados y texturas voluminosas; de cambios radicales pero muy acertados que nos hagan la vida un poco más amena. ¡Como estos!

Melenas XXL

Uno de los cortes de pelo que más se llevará es el de la melena que magnifica las dimensiones. Por eso, aunque lleves el pelo largo y no sea especialmente rizado puedes jugar a darle más fuerza. «Crear capas ayuda a darle volumen al pelo y aligerar el peso, pero además si dejamos que las puntas queden despeinadas ese efecto toma más fuerza. Un truco para conseguirlo es aplicar un sérum o crema voluminizadora y secarnos el pelo boca abajo mientras con los dedos abrimos los mechones. Un toque de brillo o de laca cuando esté seco hará que el volumen sea también duradero»; nos aconseja M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera desde Torrelavega (Cantabria).

Más corto que de costumbre

Los cortes de pelo mini también alzan la voz en sus versiones menos tímidas. Se trata de que se sepa que has llegado y para eso hay que evitar pasar desapercibida. «Los cortos también se reversionan, por eso los pixies, garçons y demás cortos permiten jugar con los flequillos para elevarlos y mostrar toda la fuerza de la verticalidad, ya sea hacia arriba o hacia un lado. Importante no olvidar aplicar siempre un serúm para raíces con el pelo húmedo si tiene tendencia a perder volumen y no dejarlo secar al aire», nos cuenta Gonzalo Zarauza, peluquero y asesor de imagen desde San Sebastián.

Bob invertido

El pelo corto siempre ayuda a aumentar la dimensión del pelo, pero si no quieres renunciar a medidas más largas este corte lo tiene todo para ti. «El bob invertido consigue mantener el volumen donde más se necesita en la parte de atrás y los lados, aunque conserva el largo en la parte del rostro si lo que se quiere es enmarcarlo o no renunciar del todo al corte tan favorecedor del bob. Es una versión muy creativa del bob que está cogiendo fuerza porque las asimetrías también son tendencia»; afirma Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz también desde Torrelavega (Cantabria).

A tope de tupé

Otro de los cortes de pelo que arrasarán serán aquellos que nos permitan llevar tupé. «Las melenas llegan con una muestra de frondosidad, por eso las peinaremos con la raya a un lado, con el tupé elevado y mucho volumen en la raíz. Para darle este efecto debemos conseguir que el pelo venza la gravedad incorporando productos específicos para ello, como polvo voluminizador o champús secos que además de limpiar, favorecen el volumen. Seca el pelo con secador y muévelo con las manos mientras, intentando estirar las raíces para conseguir este efecto o directamente con un cepillo redondo con cerdas de jabalí»; recomienda Rafael Bueno desde Rafael Bueno Peluqueros en Málaga.