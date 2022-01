Después del parto Soraya Arnelas se ha visto obligada a dar explicaciones sobre su rápida recuperación. ¿Cuántas veces hemos visto a rostros conocidos lucir increíbles pocas semanas después de dar a luz? Las mayoría de las celebrities consiguen recuperar en tiempo récord sus vientres planos y sus figuras envidiadas por todas. Pero, ¿qué es lo que hacen para conseguirlo? La cantante nos da las claves.

Las famosas, en su gran mayoría, son gurús en el tema del deporte y la vida sana. Presumen de esculpidas figuras que consiguen, según revelan a través de sus redes sociales, gracias a sesiones guiadas de deporte y dietas a medida. Tanto es así que, después de dar a luz a sus retoños, recuperan sus cuerpazos en un abrir y cerrar de ojos. En muchos casos incluso consiguen recuperar en pocas semanas la talla que utilizaban antes de quedarse embarazadas.

Estos cambios inmediatos, en muchas ocasiones, generan polémica y las ponen en el ojo del huracán. Por eso, la extremeña aclara en su cuenta de Instagram qué recursos está utilizando para conseguir resultados eficientes y recuperarse lo antes posible.

Soraya Arnelas acelera la recuperación del parto con Indiba

Como mujeres debemos tener claro que somos libres de hacer con nuestro cuerpo lo que queramos. Sin embargo, la rápida recuperación de muchas de ellas genera frustraciones en otras mujeres. Soraya se ha visto envuelta en críticas por su increíble figura tan solo dos meses después de dar a luz a Olivia. Hay quienes dicen que el fruto de sus abdominales es debido a la cirugía. Unas afirmaciones que ella misma se ha encargado de desmentir en su red social.

Mostrando su barriguita y tumbada en la camilla de la clínica de medicina estética del doctor Gregorio Mendoza, explica a sus más de 400 seguidores el tratamiento de radiofrecuencia en el que se apoya para recuperar la elasticidad de la piel perdida durante el embarazo.

No sin antes dejar claro que lo suyo no es fruto de la cirugía plástica, sino de diferentes factores. “Aquí no hay abdominoplastia ni cirugía. El resultado de los abdominales que veis en mi es debido a la comida saludable, un estilo de vida activo, la ayuda de tratamientos y genética”, explica mientras la especialista en tratamientos Isabel Gutiérrez le aplica en el abdomen Indiba, el tratamiento estrella para corregir la flacidez del abdomen que se ha generado después del parto.

¿En qué consiste el tratamiento y cuántas sesiones son necesarias?

Es un método perfecto para el tratamiento de todo tipo de cicatrices, en el caso de cesáreas como la suya. Es indoloro, sin efectos secundarios ni agujas , y nada invasivo, que se complementa con un masaje para que el tratamiento sea más eficaz. Se realiza con un aparato que roza directamente la zona a tratar emitiendo calor que eleva la temperatura interna del cuerpo y consigue el efecto regenerador buscado.

Sin embargo, la cantante que es fan confesa del deporte asegura que el éxito de su recuperación también se debe a las sesiones de entrenamiento que ha realizado desde siempre: “Aún no he comenzado con el deporte, pero mi cuerpo tiene memoria. Sabéis que siempre me he ejercitado y eso también implica una recuperación más rápida”, aclara a sus followers.

Los expertos recomiendas un mínimo de 5 sesiones para ver los resultados. Soraya ya lleva diez sesiones y el resultado de la recuperación se puede apreciar en su figura. En cualquier caso su número se adaptará a las necesidades de cada paciente. Te dejamos en nuestra galería el resultado de su tratamiento y cómo se lo aplican en la barriguita.