No hay invitada de boda que no busque inspiración en redes sociales para su vestido (nosotras no dejamos de descubrirte opciones que siempre elevarán tu look a lo más alto) y su correspondiente peinado. Los recogidos siempre son un acierto (y también el peinado más popular), pero hoy te enseñamos la opción juvenil de María Pombo: de aire romántico y con trenzas para dar un toque moderno y ‘chic’ a tu melena. ¡Y estiliza un montón!

El recogido con trenza de María Pombo es perfecto para quitarte unos ‘añitos’ de encima

Los peinados de las influencers siempre nos inspiran y si quien lo luce es María; prescriptora de tendencias por excelencia, más aún. En la fiesta de pedida de su hermana Lucía Pombo, llevó un recogido bajo trenzado con raya al medio que es ¡top! Y, queda especialmente bien en melenas lisas.

Lo que nos conquista de su peinado, además de ser muy elegante, es que es tan fácil de hacer que hasta tú en casa puedes copiarlo. Lo cierto es que los beauty looks con trenzas, que vemos en las famosas, siempre nos conquistan. Además es la mejor idea para restar formalidad al estilismo y rejuvenecer al instante.

Un peinado ideal para melenas de todo tipo

Los recogidos bajos se han convertido en un peinado básico para hacer ese efecto rejuvenecedor del rostro que tanto deseamos. Cada vez son más las mujeres que optan por esta opción romántica a la hora de arreglarse. Entre sus bondades destacan la sencillez. Es un beauty look que limpia mucho el rostro, lo despeja para que la cara se vea más y, además, tiene clase.

Tan romántico como su peinado, era su conjunto dos piezas ¡un sueño!

La época de eventos se reinventa con nuevas propuestas que combinan el glamour y la clase; de los tradicionales vestidos, con nuevos diseños de aires románticos y con un toque ‘cool’. María Pombo, como viene siendo habitual en ella, asiste a su último ‘sarao’ con las tendencias más irresistibles de la primavera: un conjunto de dos piezas con falda y crop top, para conseguir combinaciones de ensueño.

El Top, es corto con cuello redondo y manga abullonada, y está tejido con estructura y print tropical. (69,95 euros). La falda; que aún no está a la venta, presenta el mismo diseño que la parte de arriba. Es de la nueva colección cápsula de su firma: Name the Brand. Sin duda, la madrileña se ha convertido en la mejor embajadora de sus propias creaciones y con esta podemos ir perfectamente a una boda en la playa.