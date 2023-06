Seamos sinceros, seguir una dieta saludable y hacer deporte constante es la única vía para conseguir el cuerpo fitness que tanto deseamos. Alba Carrillo sigue estos pasos a la perfección pero se guardaba un as bajo la manga y es el del tratamiento estético corporal 'Evolution'. Pero antes de contarte en qué consiste esta aparatología específica, vamos a explicarte cómo puedes incorporar a tu vida hábitos saludables.

No cabe duda que, a pesar del paso del tiempo, la modelo es de esas mujeres que siempre se ven bien y espléndidas, es por eso que, Alba ha compartido con nosotras cómo es su estilo de vida y, con ello; el secreto de su buena forma física. A pesar de que ha sido tocada con la varita mágica de la genética, también presta atención en sus cuidados de belleza diarios. Y es que aunque heredemos una buena composición corporal, mantenernos sanas depende de nosotras mismas.

Sin duda, uno de los aspectos físicos que más cuida Alba es su cuerpo; es por eso que recomienda el uso de tratamientos corporales, y en palabras de la misma “me encanta el tratamiento nuevo que he probado porque en una sola sesión reduce la celulitis, la piel de naranja y tonifica”. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Sigue bajando!

Alba Carrillo y su secreto para presumir de vientre plano y piel lisa

Así mismo, Alba además de comer equilibrado, hacer ejercicio y usar productos para el cuidado de la piel y el cuerpo, también echa mano de la medicina estética para pulir los resultados.

"He probado 'Evolution', el nuevo dispositivo de Endospheres España con el que me he sentido como en una sesión de entrenamiento intensa, pero sin sufrir y sin sudar. Es un tratamiento no invasivo de Microvibración Compresiva que reduce la celulitis y la piel de naranja y tonifica gracias a su cabezal de 55 esferas de silicona hipoalergénica. Totalmente recomendable", explicaba Alba junto a un video donde podemos verla probando el tratamiento con cara de felicidad.

¿Lo mejor? Como bien nos explica la modelo, no duele, mejora el funcionamiento del sistema linfático reduciendo la retención de líquidos. También actúan sobre el sistema vascular que mejora la circulación de oxígeno de la zona tratada. En términos generales mejora la forma del cuerpo y ayuda a que la grasa acumulada se rompa y elimine. Por lo tanto, también remodela la silueta al mismo tiempo que la tonifica. Dice Alba que después de probar este tratamiento en la zona del abdomen siente que ha estado haciendo abdominales pero sin pasar dolor. Suena bien, ¿verdad?

Y, tal y como apuntan desde el centro médico, los resultados se ven desde la primera sesión. Pero se considera necesario un bono de unas 12 sesiones, entre las cuales deben transcurrir 48 horas de descanso entre una y otra. La sesión dura alrededor de una hora y después podrás irte a casa sin necesidad de tener ningún tipo de reposo. Aunque, eso sí, es recomendable mantenernos hidratados para ver mejores resultados.