Las copas de más y las comilonas dentro de poco formarán parte de nuestra rutina, así que si quieres evitar coger unos cuantos kilos en Navidad es imprescindible que te alíes con un plan détox desde ya. La dieta de la fruta es una de las mejores para conseguir resultados en poco tiempo. ¿Te animas? Te contamos cómo funciona. ¡Toma nota!

Adelgaza 2 kilos antes de Navidad

Esta dieta depurativa es perfecta a la hora de dar un empujón a nuestro cuerpo y aliviar la pesadez e hinchazón. Se basa principalmente en aumentar el consumo de fruta y combinarlo con mucha proteína, más verdura y pocos hidratos de carbono. No hay límite en cuanto a cantidad de piezas de fruta, aunque eso no significa que esté permitido atiborrarse. Si lo haces bien, puedes perder hasta dos kilos en una sola semana, pero además, el efecto diurético que tiene este régimen también contribuye a limpiar el organismo, especialmente el tubo digestivo, los riñones y el hígado, los órganos que más toxinas acumulan. Eso sí, no es conveniente hacerlo más de una semana, dado que no puede cubrir todas las necesidades nutricionales que tu cuerpo necesita.

No valen todas

No todas las frutas contienen la misma concentración de azúcar, por lo que hay algunas más convenientes que otras. La piña, la naranja y el pomelo son las más depurativas, ya que facilitan la digestión, promueven la eliminación de líquidos y no contienen ni 50 calorías por pieza. Evita el coco, los higos, el plátano, el aguacate y las uvas, pues son las más calóricas. Además, es importante que consumas la fruta cruda, no cocinada, porque así mantiene mejor sus propiedades.

Evita los zumos

Los zumos (siempre naturales) deben tomarse porque nos apetecen, son refrescantes y fáciles de consumir, pero para mantener estable el metabolismo de la glucosa y regular el tránsito intestinal es aconsejable consumir la fruta entera (lavada y pelada). De esta manera conservaremos la fibra más beneficiosa para el intestino (las pectinas) y también evitaremos realizar una alta ingesta de calorías en forma de azúcares simples, mucho más abundantes en los zumos naturales que en las propias frutas enteras.

Mastica mucho y bebe agua

Por último, recuerda siempre masticar muy bien los alimentos, comer lentamente, y en la medida de lo posible, respeta los horarios e intenta sentarte a la mesa a la misma hora. No te saltes ninguna comida, este punto es clave para el éxito de cualquier dieta. Además, no te olvides de beber 2 litros de agua al día, ¡no hay excusas que valgan! Te ayudará a potenciar el efecto diurético. Si te cuesta mucho puedes ayudarte de las infusiones: cola de caballo, té verde, diente de león…

¿Te animas a empezar ya? Sigue bajando y empieza este mismo lunes con esta dieta infalible.