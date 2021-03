«La colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha vuelto a dejar a Pablo Motos con la boca abierta gracias a su cambio de look. Esta vez, mucho más corto que en ocasiones anteriores.

Aunque comparte plató con algunas de las mujeres más estilosas de nuestro país, como pueden ser Tamara Falcó o Nuria Roca; siempre que pisa El Hormiguero, Pilar Rubio lo hace con la intención de enseñar al público, a los telespectadores y también, cómo no, a Pablo Motos, cuáles son las tendencias en moda y belleza del momento. La colaboradora, que alterna esta sección tan fashionsita con una mucho más arriesgada en la que se atreve con un reto distinto en cada ocasión, acude semanalmente a su puesto de trabajo con los estilismos más sorprendentes y llamativos. La hemos visto con el pelo rizado a más no poder; con tocados de lo más original; con maquillajes alucinantes; y con prendas increíbles que han inundado las pasarelas más renombradas. Sin embargo, nunca antes la presentadora nos había sorprendido tanto como lo hizo el pasado jueves, cuando apareció con un nuevo look extracorto que no podía sentarle mejor.

Con ganas de mostrar muchas de las novedades más llamativas del momento y con la cara llena de pecas, Pilar Rubio fue a divertirse a El Hormiguero con un corte de pelo que no pensábamos ver demasiado en esta temporada pero que, según ella misma, será una de las tendencias más arrolladoras del verano. Se trata de un corte pixie, muy al estilo garçon, que a ella le quedaba de maravilla. Pero lo cierto es que pocas cosas le sientan mal a la colaboradora.

Pilar Rubio vuelve a sorprender a Pablo Motos con un gran cambio de look

Nada más entrar al plató todos, y especialmente Pablo Motos, nos quedamos con la boca abierta al pensar que Pilar Rubio había cortado su larga y voluminosa melena. No obstante, todo apunta a que la esposa de Sergio Ramos no ha metido un tijeretazo a su pelo y, en su lugar, ha optado por utilizar una peluca de lo más realista. Y es que no es la primera vez que lo hace; pues hace ya unas semanas también nos sorprendía con un corte bob (muy similar al que lleva Tamara Falcó) gracias a una peluca. «Hoy en día para qué te vas a cortar. Te pones una peluca y cada día tienes un color y un corte… Yo soy más de pelo largo, pero es el corte que se lleva ahora, como el de mi querida Tamara. Es muy cómodo, cortito», contaba en su momento.

Sea como sea, a nosotras no puede gustarnos más este nuevo aspecto de la colaboradora. Es fresco, favorecedor y muy original. ¿A vosotras qué os parece?