Anne Igartiburu nos ha enamorado gracias a un acertadísimo peinado de inspiración vikinga que rejuvenece a cualquiera y no puede sentarle mejor.

Estábamos acostumbradas a verla lucir su larga y voluminosa melena perfectamente alisada o recogida en una coleta alta pero parece que Anne Igartiburu ha decidido cambiar un poco este 2021. Con 51 años recién cumplidos y décadas delante de las cámaras, hemos podido ver a la presentadora de Corazón de La 1 de TVE con mil y un peinados diferentes; siempre intentando potenciar su rasgos y adaptarse a las tendencias de belleza que podían ir surgiendo. Sin embargo, después de haber superado la barrera de los 50, todo apunta a que la comunicadora ha decidido dejar las modas a un lado y apostar por aquellos peinados que le quiten años de encima y le rejuvenezcan de una forma sencilla pero eficaz. Es precisamente por ello por lo que ha probado un look vikingo tan juvenil que nos ha encantado.

«Vikinga walkiria in process de viernes»; escribía la periodista en su cuenta de Instagram. Y es que su recogido, además de quitarle años de encima, le hacía parecer toda una protagonista de la serie Vikingos. Se trata de un peinado especialmente llamativo pero no necesariamente complicado con el que la presentadora oficial de las Campanadas logra parecer mucho más joven. Y es que este recogido, que ella misma ha calificado como vikingo, no es más que una adaptación de uno de esos peinados que todas las que fuimos niñas a finales del siglo XX llevábamos para ir al colegio prácticamente a diario. Hablamos, cómo no, de las trenzas.

El recogido vikingo de Anne Igartiburu a base de trenzas

Pero no, no se trata de una trenza típica, de esas a las que todas estamos acostumbradas. Tampoco a una trenza tipo cola de sirena o de espiga. Si no que se trata de un recogido mucho más vistoso y llamativo pero no mucho más difícil de hacer que sienta a Anne Igartiburu de maravilla y seguro que a ti también. Es un peinado que parte de dos trenzas de raíz a cada lado de la cabeza, ligeramente sueltas, que acaban uniéndose a una trenza tradicional y dejando el resto de la melena suelta, ondulada y muy natural. Un semirecogido muy elegante pero también perfecto para el día a día que no puede gustarnos más.

La presentadora, para conseguir este resultado, ha acudido a uno de los 22 centros que EXTENSIONmania tiene repartidos por toda España. Sin embargo, no nos cabe ninguna duda de que cualquiera de nosotras puede intentar hacer este peinado tan original desde casa. Eso sí, quizás necesites un par de espejos: uno para mirarte de frente y otro para verte la nuca.