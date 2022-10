Llevamos varios meses viéndolo entre las famosas, pero este otoño está pisando más fuerte que nunca… El recogido pulido bajo con raya al medio, es, sin duda, el peinado que más va a arrasar esta temporada. Sofía Suescun y Tamara Falcó son dos de las grandes defensoras de este peinado y suelen recurrir a él en muchas ocasiones, ya sea para el día a día o para eventos más importantes.

En nuestro día a día no solemos llevar peinados muy elaborados, ya que no tenemos el tiempo suficiente para arreglarnos el pelo con demasiada creatividad. Por eso, el recogido pulido es una alternativa perfecta. Es muy versátil y hace elegante cualquier look, por lo que puedes recurrir a él tanto para ir a trabajar como para una cena con amigas o un evento importante. Por su practicidad y su elegancia, es el peinado ideal, especialmente para aquellas con corte bob como Tamara y Sofía, aunque también puedes hacerlo sin problemas con una melena más larga, como hicieron Vicky Martín Berrocal y su hija Alba Díaz, que llevaron el mismo peinado hace unos días a la fiesta de cumpleaños de la hermana de Vicky.

¿Cómo se hace el recogido pulido de Tamara Falcó y Sofía Suescun?

Para empezar, tenemos que tener claro qué es exactamente pulir, que no es otra cosa que fijar bien nuestro pelo para evitar que los pelos más rebeldes se salgan. Para ello, necesitaremos un gel con efecto volumen, que deberemos aplicar por todo nuestro cabello. Después, hay que marcar bien el centro de nuestra cabeza y hacer una raya muy recta, que quede totalmente centrada.

El segundo paso será recoger el cabello. Debemos empezar haciendo una coleta muy tirante y que quede baja. Dependiendo de si queremos coleta o moño, dejaremos la coleta tal cual o enrollaremos el pelo con el dedo hasta crear un moño, que tendremos que dejar fijo con un coletero y, quizá, unas horquillas. ¿Un truco? para que el coletero no se vea, coge un mechón de tu pelo, dale la vuelta alrededor del coletero y pon una horquilla de tu tono de pelo para que quede oculto.

Por último, deberás sellar el peinado para evitar que se mueva. Puedes utilizar gomina o laca, pero no te eches en exceso, ya que puedes estropear tu pelo.