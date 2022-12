Si en primavera y verano se buscan cosméticos con texturas más ligeras y fluidas para que no obstruyan los poros y aparezcan los temidos granitos, en invierno la piel necesita que las texturas sean más untuosas y con mayor cobertura. Y es que la piel del rostro, cuando se somete al frío, sufre modificaciones, afinándose, volviéndose más pálida y mucho más sensible. Pero no se cambian solo los productos de tratamiento, sino también los de maquillaje. En su formulación deben incluir activos con altas concentraciones de vitaminas y antioxidantes.

Este es el maquillaje que necesitas para proteger tu piel del frío

Base

Las más adecuadas son aquellas que incluyen factor de protección solar y mucha hidratación. Intenta también que tengan mayor cobertura, así te ayudará a disimular las típicas rojeces que aparecen por el frío. Posteriormente utiliza polvos compactos para sellar el maquillaje y que se cree una barrera protectora.

Corrector

Opta por uno de efecto lifting y revitalizante. Intenta que también incluya algo de protección solar y que con el paso de las horas no se vea agrietado y reseco. Para ello, en su formulación debe incluir activos muy hidratantes.

Sombras

En esta época del año es mejor apostar por aquellas que sean en formato gel o crema, ya que te ayudarán a mantener mejor la hidratación en la capa externa de los párpados.

Labios

Presta especial atención a esta zona, pues está más expuesta a las agresiones externas que nunca. Su estructura en lípidos es muy fina y no contiene sebo, por lo que la protección que tiene es prácticamente nula. ¿El resultado? Unos labios agrietados y resecos. Para combatirlo, lo ideal es utilizar bálsamos labiales. Elige aquellos que llevan un toque de color, así conseguirás hidratar tus labios sin necesidad de renunciar a maquillarlos. En casa, aplícate constantemente manteca de karité.

Iluminador

Deja las fórmulas en polvo para los meses más calurosos y ahora elige un iluminador en gotas o cremoso. Puedes aplicarlo directamente con los dedos sobre pómulos, sienes y punta de la nariz o con una esponja de maquillaje húmeda. De esta última manera conseguirás que se funda mejor con el maquillaje sobre tu rostro.

