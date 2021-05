Existen muchas cremas solares que, a la venta en supermercados, son tan buenas como baratas. ¡Estas son nuestras favoritas!

Si juegas con fuego, te acabas quemando; pero si te pasas demasiado tiempo al sol, también. La primavera (trompetera) ya llegó y con ella los primeros días de buenas temperaturas después de muchos meses. Y es que, aunque parezca que fuera ayer cuando dábamos la bienvenida al nuevo año, ya llevamos cuatro meses de 2021 y uno de ellos de primavera. La época más colorida de todas da paso a la más calurosa: el verano. Y es en esta temporada de buen tiempo y días largos cuando más tenemos que cuidar nuestra piel. La exposición solar es, quizás, el principal culpable del envejecimiento de nuestra piel y, si queremos evitarlo y tener una piel suave y libre de arrugas y posibles enfermedades, tenemos que añadir a nuestra rutina de belleza cremas solares que nos protejan de la radiación UVA y UVB.

Debemos tener en cuenta que, aunque vivamos en la ciudad y no tengamos planes de ir a la playa o la piscina, siempre es imprescindible usar cremas solares. Y es que es muy importante aplicar protección solar en el rostro cada vez que vayamos a salir a la calle; pues toda exposición al sol más prolongada de la cuenta puede tener terribles consecuencias para nuestra piel. Ten una en el cajón del baño y aplícala sobre la hidratante y bajo el maquillaje; o, si no vas maquillada, llévala siempre contigo en el bolso y échate un poquito cada vez que te acuerdes.

Las mejores cremas solares que puedes encontrar en tu supermercado de confianza

Sí, lo sabemos. Las cremas solares no son el producto de belleza más económico. Pero siento decirte que sí que son el más necesario de todos. No importa que no uses sérum o que no te pongas un poquito de contorno de ojos pero no da igual que te saltes la protección contra el sol. ¡Es fundamental!

Es por ello, porque sabemos que es un básico y que es un básico no muy asequible; por lo que hemos decidido seleccionar algunas cremas con protección solar SPF superior a 30 que puedes adquirir en el supermercado de tu barrio y que no te costarán más de diez euros. Vamos, todo positivo. Seis cremas solares por menos de 10 euros que puedes encontrar en Carrefour, Hipercor, Alcampo o cualquier otro súper y que serán tus mejores aliadas en estos meses de primavera y verano. ¡No te lo pienses más y hazte con alguna de ellas!