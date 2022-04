La temporada de verano está llamando a nuestra puerta y parece que no quiere esperar mucho, en dos días abren las piscinas y las calas se llenan de gente que querrá verte luciendo un cuerpo escultural. Estamos seguras de que las celebrities llevan tiempo preparándose para los robados estivales. Pero Mar Saura no tiene problema con lucir carne, porque sigue un entrenamiento duro y además, su desayuno es lo más completo y saludable que puedes prepararte. Os traemos la receta del desayuno de la presentadora y os contamos los beneficios de pegarle un trago a un zumo detox y un bocado a sus tostadas.

Los zumos detox se han convertido casi en un producto de belleza; se pusieron de moda hace unos años y desde que salieran miles de recetas al mercado no hemos dejado de crear combinaciones más y más saludables. Lo mejor de un zumo detox es que es completamente versátil, puedes tener el tuyo con solo apretar un botón. ¡Ahora existen hasta las licuadoras portátiles! Ya no hay excusa para no tomarse un zumo detox.

Mar Saura se lanza con los batidos detox para el desayuno

Lo primero que debes tener en cuenta para crear un zumo detox, es elegir bien la combinación de ingredientes, sigue la siguiente regla: un ingrediente aromático (cúrcuma, jengibre, albahaca, perejil, etc), una fruta acuosa y dulce (piña, kiwi, naranja, pomelo, melón, etc) y una verdura (canónigos, espinacas, berros, apio, etc). Con esta norma todos tus zumos detox saldrán buenísimos.

No todo es beber en esta vida, el punto fuerte del desayuno de Mar Saura son las tostadas. Escoge un tipo de pan, nosotras te recomendamos utilizar pan sin gluten, ya que este componente, aunque no seas celiaca produce inflamación en nuestro intestino. Opta por el trigo sarraceno, o el maíz, aunque si no quieres evitar el trigo también está bien; tuesta una o dos rebanadas, y úntalas de queso crema light, hummus o tzatiki para crear una base menos seca.

Prueba a mezclar perejil, piña y raíz de cúrcuma y desintoxicarás tu cuerpo con sus propiedades

Ahora, Mar Saura ha elegido lechuga rizada y tomate como aporte vitamínico casi sin calorías, con mucha fibra y propiedades beneficiosas para nuestro organismo; aguacate y semillas de calabaza que cubren la parte de las grasas buenas que necesitamos para tener energía; y la proteína indispensable en nuestra dieta, podéis elegir, pollo o pavo, o, en caso de que seáis veganas o vegetarianas, existe la posibilidad de incluir heura, seitán o tofu en sustitución de la carne. Además, podréis encontrar en cualquier supermercado fiambre vegano de variedad de sabores muy conseguidos.

Un café solo o con bebida de arroz o de leche desnatada también puede acompañar tu desayuno. Te recomendamos seguir una rutina variada con la elaboración de tu desayuno, las posibilidades son infinitas y con este tipo de ingredientes no engordarás ni un kilo y saciarás a tu cuerpo durante toda la mañana hasta la comida. Desliza para descubrir el desayuno de Mar Saura y copia su almuerzo para tener la silueta de la presentadora más espectacular.